https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html

Обстрелы, силовики и экономия. Главное на Украине на 12:00 21 октября

Обстрелы, силовики и экономия. Главное на Украине на 12:00 21 октября - 21.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, силовики и экономия. Главное на Украине на 12:00 21 октября

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по приграничным регионам России. На Украине решили задействовать силовиков для контроля над экономией электричества

2022-10-21T12:15

2022-10-21T12:15

2022-10-21T12:15

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 30 раз наносили удар по территории этого региона России."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском - артиллерию 152 мм, выпустив 122 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка, Докучаевск."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Александровке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 5 домостроений в Киевском районе Донецка, Александровке и Докучаевске, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Червоный Прапор, Лисичанск и Брянка с применением американских РСЗО М142 HIMARS, выпустив 11 ракет."В результате обстрелов: населённом пункте Червоный Прапор погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб; в населённом пункте Брянка погиб один мирный житель и один человек получил ранения, повреждено 5 жилых домов, 3 магазина и автозаправочная станция", - рассказал Филипоненко.Кроме того, с начала текущих суток ВСУ обстреляли Рубежное, Лисичанск и Троицкое опять-таки с применением HIMARS. По населённым пунктам украинские военные выпустили шесть 6 ракет."В результате обстрелов: в населённом пункте Троицкое повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, обесточено 9 тыс. абонентов; в населённом пункте Рубежное повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители города Рубежное и более 30 ближайших населённых пунктов", - указал Филипоненко.Ранее также стало известно об обстреле переправы у Антоновского моста в Херсоне. В результате удара ВСУ по скоплению гражданских автомобилей по последним данным погибли четыре человека, в том числе два журналиста телеканала "Таврия", 13 человек, в том числе и дети, получили ранения."Американцы целенаправленно ударили по Антоновскому мосту когда там находились журналисты. Среди погибших, режиссёр ТРК "Таврия" Олег Клоков. Тяжело ранены оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также журналист Влада Луговская. Американскими ракетами были убиты журналисты", - сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее власти региона сообщали, что ракеты были начинены осколочными боеприпасами для большей поражающей силы.Примечательно, что Украина признала, что нанесла удар по переправе. Как заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, удар наносился во время комендантского часа, поэтому гражданские, по её словам, пострадать не могли. А погибшие и раненые (среди которых, как сообщалось, были и дети) - "переодевшиеся в гражданскую одежду российские военные"."Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила удар по мосту. При этом она уверяет, что гражданские пострадать не могли, так как удар наносился во время комендантского часа. Она забыла про эвакуацию, вероятно. Гуменюк отметила, что в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду российские военные. "Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так", - добавила она. Они даже погибли, специально одевшись в гражданскую одежду, чтобы подставить ВСУ. Идиотка какая-то", - прокомментировал заявление Гуменюк медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом ранее журналист Роман Сапоньков, находящийся в Херсонской области, сообщал, что на этой переправе ещё с лета сложилась практика ночёвки людей, стоящих в очереди. При этом люди ночуют в машинах, поэтому их не трогают те, кто следят за соблюдением комендантского часа."Экономя киловатты"Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии."В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", - заявил Вилкул.Он отметил, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. По его словам, нарушителей введенных правил экономного употребления энергии будут полностью отключать от энергоснабжения."Подчёркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать - отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", - пригрозил Вилкул.Два дня назад Вилкул заявил, что из-за проведения ремонтных работ в четверг и пятницу в городе не будет вещания национальных и коммерческих радиопрограмм.Тем временем в Киеве начали доносить на тех, кто не экономит электроэнергию. Скриншот одного из таких доносов привёл телеграм-канал "Милитарист".На нём киевляне обратили внимание на подсветку аттракционов в парке Рыльского в Голосеевском районе, фонтана в нескольких кварталах от Офиса президента и ряда других объектов.Экономят электроэнергию и в других областях. Так, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жёсткие меры к нарушителям.Пригрозил предпринимателям и глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк. Он сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества."График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.

https://ukraina.ru/20221021/1039979970.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив