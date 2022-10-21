"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники - 21.10.2022 Украина.ру
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"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники
"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники - 21.10.2022 Украина.ру
"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта
2022-10-21T12:20
2022-10-21T12:21
новости
лукашенко
белоруссия
беспилотники
украина
бпла
дроны
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Отмечается, что белорусскому лидеру показали БПЛА российской и китайской разработки. Отдельно Лукашенко изучил белорусские беспилотники."Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? Кто покупает - тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", - обратился глава республики к сопровождавшему его председателю Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу.Сообщается, что Лукашенко продемонстрировали беспилотный ударный вертолет, аналогов которому нет в мире. Также говорится, что у отечественных дронов белорусское программное обеспечение и системы управления.Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, лукашенко, белоруссия, беспилотники, украина, бпла, дроны
Новости, Лукашенко, Белоруссия, беспилотники, Украина, БПЛА, дроны

"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотники

12:20 21.10.2022 (обновлено: 12:21 21.10.2022)
 
© пресс-служба Президента РБ
© пресс-служба Президента РБ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта
Отмечается, что белорусскому лидеру показали БПЛА российской и китайской разработки. Отдельно Лукашенко изучил белорусские беспилотники.
"Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? Кто покупает - тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", - обратился глава республики к сопровождавшему его председателю Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу.
Сообщается, что Лукашенко продемонстрировали беспилотный ударный вертолет, аналогов которому нет в мире. Также говорится, что у отечественных дронов белорусское программное обеспечение и системы управления.
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
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