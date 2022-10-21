https://ukraina.ru/20221021/1039995859.html
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой - 21.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
2022-10-21T11:46
2022-10-21T11:46
2022-10-21T11:46
новости
андрей суздальцев
запад
россия
сша
политолог
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На изменения баланса сил в мире уходят десятилетия, а сторонам так или иначе придется в чем-то уступать, считает эксперт. По его словам, никакого однополярного мира уже нет, и в США это прекрасно поняли, когда на их стук кулаком с требованием прекратить боевые действия на Украине не получили реакции послушания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, запад, россия, сша, политолог
Новости, Андрей Суздальцев, Запад, Россия, США, политолог
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
На изменения баланса сил в мире уходят десятилетия, а сторонам так или иначе придется в чем-то уступать, считает эксперт. По его словам, никакого однополярного мира уже нет, и в США это прекрасно поняли, когда на их стук кулаком с требованием прекратить боевые действия на Украине не получили реакции послушания.
"Мы посчитали, что однополюсного мира нет, американцы сдулись. Возможно, что они нас спровоцировали, втягивали, рассчитывая победить на поле боя. Боррель именно об этом и говорил. Вся Европа ждала, как мы среагируем, мечтали подловить русскую акулу. И акула пришла, она втянулась, но оказалась для Запада неприемлемо зубастой", - заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: