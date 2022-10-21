Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой - 21.10.2022 Украина.ру
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Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой - 21.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой
Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
2022-10-21T11:46
2022-10-21T11:46
новости
андрей суздальцев
запад
россия
сша
политолог
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На изменения баланса сил в мире уходят десятилетия, а сторонам так или иначе придется в чем-то уступать, считает эксперт. По его словам, никакого однополярного мира уже нет, и в США это прекрасно поняли, когда на их стук кулаком с требованием прекратить боевые действия на Украине не получили реакции послушания.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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новости, андрей суздальцев, запад, россия, сша, политолог
Новости, Андрей Суздальцев, Запад, Россия, США, политолог

Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой

11:46 21.10.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
На изменения баланса сил в мире уходят десятилетия, а сторонам так или иначе придется в чем-то уступать, считает эксперт. По его словам, никакого однополярного мира уже нет, и в США это прекрасно поняли, когда на их стук кулаком с требованием прекратить боевые действия на Украине не получили реакции послушания.
"Мы посчитали, что однополюсного мира нет, американцы сдулись. Возможно, что они нас спровоцировали, втягивали, рассчитывая победить на поле боя. Боррель именно об этом и говорил. Вся Европа ждала, как мы среагируем, мечтали подловить русскую акулу. И акула пришла, она втянулась, но оказалась для Запада неприемлемо зубастой", - заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевЗападРоссияСШАполитолог
 
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