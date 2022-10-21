https://ukraina.ru/20221021/1039995859.html

Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой

Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой - 21.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастой

Может ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев

2022-10-21T11:46

2022-10-21T11:46

2022-10-21T11:46

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На изменения баланса сил в мире уходят десятилетия, а сторонам так или иначе придется в чем-то уступать, считает эксперт. По его словам, никакого однополярного мира уже нет, и в США это прекрасно поняли, когда на их стук кулаком с требованием прекратить боевые действия на Украине не получили реакции послушания.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, запад, россия, сша, политолог