https://ukraina.ru/20221021/1039979970.html

Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября

Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2022 Украина.ру

Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября

Украина нанесла удар по переправе в Херсоне, погибли мирные жители. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС

2022-10-21T08:57

2022-10-21T08:57

2022-10-21T09:23

хроники

эксклюзив

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Об ударе ВСУ по переправе у Антоновского моста стало известно в ночь на 21 октября. В 23:47 РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщило о том, что ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по гражданской переправе.«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — отметил он.Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о жертвах обстрела.«Всего боевики ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет сбито российской ПВО. 1 ракета долетела... В результате обстрела террористами Зеленского переправы в Херсоне три человека погибли, среди них есть дети, 10 мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены», — заявил Рогов.Позже данные по погибшим уточнили.«В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие, на данный момент десять человек раненых и двое погибших, это предварительные данные, окончательные итоги будут подведены позже, сейчас на месте работают спасательные службы», — заявил утром 21 октября в комментарии журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.По его словам, характер ранений показывает, что Украина применила кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементами для большего поражающего эффекта.«Уверен, что киевский режим знал, что переправа используется исключительно гражданскими лицами… Пострадали несовершеннолетние, и среди пострадавших — журналисты», — добавил глава правительства региона.Он также отметил, что «гражданская переправа работает и в ночное время, поскольку очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение военной ситуации».Елисеев уточнил, что раненые поступили в областную больницу, в случае необходимости их доставят в Крым для лечения.Примечательно, что украинские пропагандисты пытались упирать на тот факт, что официально переправляют через Днепр не ночью, однако люди на местах опровергают их слова. И речь не только о заявлении Елисеева.«На этой переправе с лета (как был разрушен мост) люди ночуют. Это общепринятая практика. Комендантский час есть, но в районе переправы люди сидят в машинах ночью, поэтому их не трогают, понимают, что надо как-то держать место в очереди. Переправа только для машин. Поэтому люди там оставались в машинах. Для пешеходов переправа в другом месте. Сейчас очереди большие, т. к. люди стремятся уехать из города», — сообщил журналист Роман Сапоньков, который находится в регионе.Позже утром 21 октября замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов уточнил количество погибших.«Мне известно про четверых погибших», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».Позже власти региона сообщили, что от ударов американских ракет из РСЗО HIMARS по Херсонской области до 90% погибших приходится на мирное население.Угроза ЗеленскогоПрезидента Украины Владимир Зеленского обвинил ВС РФ в подготовке подрыва Каховской ГЭС.Он обвинил Россию в минировании объекта и заявил, что такими действиями Россия якобы хочет «лишить охлаждения Запорожскую АЭС и лишить водоснабжения Крым». В случае подрыва, заявил украинский президент, в зоне затопления окажутся более 80 населённых пунктов, включая Херсон, пострадать могут «сотни тысяч людей».Зачем России лишать водоснабжения Крым, а также отрезать группировку ВС РФ на правом берегу Днепра в Херсонской области снабжения, Зеленский не пояснил. С учётом того, что за несколько часов до этого Зеленский обвинил в устроенном украинскими спецслужбами теракте на Крымском мосту российские спецслужбы, его слова могут свидетельствовать о готовности Украины подорвать дамбу Каховской ГЭС.«Очередной акт проплаченной пропагандистской истерии Зеленского, которая на руку лишь НАТО. Альянс обрабатывает западного обывателя через СМИ и готовит к дальнейшим провокациям НАТО и Киева. Зеленский — высокооплачиваемый актёр, нанятый Пентагоном для решения проблем США. Это только кажется, что у него проблемы с психикой. На самом деле, на мировой арене выступает артист, которому абсолютно плевать на горе собственного народа», — прокомментировал слова Зеленского депутат Госдумы из «Единой России» Сергей Колунов.Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о том, что Украина может подорвать дамбу Каховской ГЭС при помощи морских мин.«Это — не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует», — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.«Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена», — заявил глава администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру.«Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы», — заявил Сальдо.Он отметил, что в случае разрушения шлюзов «вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один, максимум полтора метра».Сальдо подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС.«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — заявил он в интервью «Россия 24».По его словам, возможные действия с украинской стороны могут привести к уничтожению крупного промышленного центра и жертвам.

https://ukraina.ru/20221020/1039970118.html

https://ukraina.ru/20221020/1039962209.html

https://ukraina.ru/20221020/1039944256.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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