Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ

"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 июля в эфире радио Kossuth заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий. Он назвал принятые решения выстрелом в легкие