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Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ - 21.10.2022 Украина.ру
Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво. Об этом заявил в своём Twitter 20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2022-10-21T08:52
2022-10-21T08:52
2022-10-21T08:52
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Перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, проходившего в тот же день, Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.Также политик подчёркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны.По словам Орбана, реализация таких идей ЕС аннулировала бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают их.
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новости, ес, еврокомиссия, санкции, газ, виктор орбан, юмор
Новости, ЕС, Еврокомиссия, санкции, газ, Виктор Орбан, юмор
Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
Намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на газ из России похоже на ситуацию, когда посетитель бара хочет сам установить цену на пиво. Об этом заявил в своём Twitter 20 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция", — написал он.
Перед началом саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, проходившего в тот же день, Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.
Также политик подчёркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны.
По словам Орбана, реализация таких идей ЕС аннулировала бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают их.