Маску понравилась шутка Медведева про Трасс - 21.10.2022 Украина.ру
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Маску понравилась шутка Медведева про Трасс
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс - 21.10.2022 Украина.ру
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс
Американский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
2022-10-21T07:43
2022-10-21T07:43
трасс (лиз трасс)
дмитрий медведев
илон маск
новости
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"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.Накануне Медведев "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.В четверг Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
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трасс (лиз трасс), дмитрий медведев, илон маск, новости
Трасс (Лиз Трасс), Дмитрий Медведев, Илон Маск, Новости

Маску понравилась шутка Медведева про Трасс

07:43 21.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.
Накануне Медведев "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.

"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал он в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.

В четверг Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.
Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
 
Трасс (Лиз Трасс)Дмитрий МедведевИлон МаскНовости
 
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