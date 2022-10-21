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Маску понравилась шутка Медведева про Трасс

Маску понравилась шутка Медведева про Трасс - 21.10.2022 Украина.ру

Маску понравилась шутка Медведева про Трасс

Американский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

2022-10-21T07:43

2022-10-21T07:43

2022-10-21T07:43

трасс (лиз трасс)

дмитрий медведев

илон маск

новости

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"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.Накануне Медведев "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.В четверг Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

трасс (лиз трасс), дмитрий медведев, илон маск, новости