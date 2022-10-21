https://ukraina.ru/20221021/1039974861.html
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс - 21.10.2022 Украина.ру
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс
Американский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
2022-10-21T07:43
2022-10-21T07:43
2022-10-21T07:43
трасс (лиз трасс)
дмитрий медведев
илон маск
новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039350868_0:151:800:601_1920x0_80_0_0_94fd90e4efb7bdea45437b61e5ff1186.jpg
"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.Накануне Медведев "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.В четверг Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
трасс (лиз трасс), дмитрий медведев, илон маск, новости
Трасс (Лиз Трасс), Дмитрий Медведев, Илон Маск, Новости
Маску понравилась шутка Медведева про Трасс
Американский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
"Весьма хороший троллинг, если честно", — написал глава Tesla.
Накануне Медведев "поздравил" салат-латук с "победой" над Трасс.
"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", — написал он в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.
В четверг Трасс подала в отставку. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.
Ранее британская газета Daily Star запустила онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фотография Трасс и салат-латук, а букмекеры предлагали делать ставки, "следя за их гонкой". После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".