Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву - 20.10.2022 Украина.ру
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Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву
Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву - 20.10.2022 Украина.ру
Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву
Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T12:09
2022-10-20T13:05
украина
россия
спецоперация
электроэнергетика
отключение электричества
эксклюзив
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Заместитель главы ОП Зеленского Кирилл Тимошенко в экстренном обращении к украинцам сообщил, что 20 октября «будет очень трудный день для всей страны. Во всех регионах… Произойдёт очередное отключение электроэнергии. В первую очередь предприятий и заводов. Если этого будет недостаточно — будут выключать свет населению».НЭК «Укрэнерго»: «20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра, до 22:00 вечера» (мы ничего не придумали — в «Укрэнерго» свои альтернативные часы, по которым бывает 22:00 утра, а также, вероятно, дня, ночи и каких-то других времён суток). Обоснование: «С 10 октября украинская энергосистема претерпела атаки врага больше, чем за 8 месяцев войны» (это правда: до того почти никаких «атак врага» не было, удары по электростанциям наносили в основном ВСУ).Предприятие «ДТЭК Киевские электросети» (принадлежит Ринату Ахметову) сообщает: «отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов, однако они могут повторяться для некоторых потребителей на протяжении суток через 8 часов… Для того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей города Киева потреблять электроэнергию умеренно… Максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00». А в Сумской области с 7 до 23 не будет воды, уличного освещения и не будет ходить электротранспорт. Подобные ограничения вводятся в других регионах.Причина вводимых ограничений — российские удары по объектам энергетики. 18 октября Владимир Зеленский в своем Twitter написал, что «С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», а 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что «около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьёзно повреждены».Ещё в 2014-2015 годах Украина лишилась контроля над 11 электростанциями в Донбассе, суммарной мощностью 5 ГВт, то есть порядка 12% общих мощностей (от 42,8 ГВт). С начала СВО Украина потеряла 12 станций мощностью 9,7 ГВт (26% от наличных на 2021 год мощностей). Впрочем, потери эти были не разовые и непоследовательные. Например, ЗАЭС прекратила выдавать энергию в украинскую энергосеть только в конце августа в результате обстрелов со стороны ВСУ — тогда никакой паники в Киеве не было и свет не отключали, хотя речь идёт о крупнейшей атомной станции в Европе мощностью 6 ГВт — 16% от суммарной мощности на начало СВО.С 10 октября было выбито довольно много объектов. Например, 10 октября были нанесены удары по 10 (из 36) ТЭС и ТЭЦ, а также по 11 подстанциям (в основном 330 и 110 кВ), 11 октября — 2 ТЭС и 8 подстанций. Степень повреждений во всех случаях оценить трудно — украинская сторона информацию тщательно скрывает. Насколько можно понять, в случае с электростанциями удары наносятся в основном по открытым распределительным устройствам (они легко и надёжно поражаются, но сравнительно быстро заменяются), иногда – по машинным залам турбогенераторов (так было с Приднепровской ТЭС, но степень разрушения неизвестна), и никогда — по котельным отделениям (их поражение может повлечь за собой значительные жертвы).Тем не менее нельзя сказать, что разрушения украинской энергосистемы были такие уж значительные. 9 октября производство электроэнергии составило 260 ГВт⋅ч, 11 октября оно просело до 243 ГВт⋅ч, но 17 октября выработка составила уже 271 ГВт⋅ч. Это, правда, значительно меньше среднесуточного производства в прошлом году (427 ГВт⋅ч). В принципе, такой выработки должно не хватать, поскольку год назад потребление составляло 400-450 ГВт⋅ч в сутки, но сейчас и сравнивать не с чем — сократились и население, и территория, и производство (за 9 месяцев потеряно уже 30% ВВП).В общем, главный вывод состоит в том, что потери украинской энергетики сильно преувеличены. К тому же надо учитывать фактор экспорта электроэнергии (сейчас прекращён) и общей недозагруженности мощностей, которая в прошлом году составила свыше 50%! Правда, надо отметить, что часть неработающих мощностей связана с переходом между разными сортами топлива — например, на Углегорской ТЭС было четыре угольных блока (работали два), а три газовых были законсервированы.Эти соображения заставляют полагать, что сейчас киевский режим симулирует тяжёлую болезнь, специально отключает потребителей, чтобы вызвать в них благородное возмущение действиями «российских варваров» и создаёт условия для объявления России государством-террористом (про удары НАТО по энергетической инфраструктуре Югославии все уже забыли, да и вообще, позволенное Зевсу не позволено быку).Отрицать подобные соображения было бы глупо, тем более что такая риторика уже активно применяется. Тем не менее, как представляется, ситуация вовсе не так однозначна. Ключевой момент касается поражения 17 октября трёх из шести подстанций 750 кВ, которые формируют энергокольцо и позволяют перебрасывать энергию из профицитных регионов в дефицитные. Т. е. энергии хватает, а вот с доставкой её потребителям есть проблемы. Так что, скорее всего, «Укрэнерго» не притворяется и у компании действительно есть проблемы — не с генерацией, конечно (поражение ОРУ всё же не означает поражения станции), а с распределением. А значит, веерные отключения все же имеют смысл. Но, как вы понимаете, «терроризм» тут ни при чем. Совсем.
https://ukraina.ru/20220912/1038648144.html
https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html
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украина, россия, спецоперация, электроэнергетика, отключение электричества, эксклюзив
Украина, Россия, Спецоперация, электроэнергетика, отключение электричества, Эксклюзив

Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву

12:09 20.10.2022 (обновлено: 13:05 20.10.2022)
 
© AFP / EUGENE KOTENKO
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP / EUGENE KOTENKO
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Заместитель главы ОП Зеленского Кирилл Тимошенко в экстренном обращении к украинцам сообщил, что 20 октября «будет очень трудный день для всей страны. Во всех регионахПроизойдёт очередное отключение электроэнергии. В первую очередь предприятий и заводов. Если этого будет недостаточно — будут выключать свет населению».
НЭК «Укрэнерго»: «20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра, до 22:00 вечера» (мы ничего не придумали — в «Укрэнерго» свои альтернативные часы, по которым бывает 22:00 утра, а также, вероятно, дня, ночи и каких-то других времён суток). Обоснование: «С 10 октября украинская энергосистема претерпела атаки врага больше, чем за 8 месяцев войны» (это правда: до того почти никаких «атак врага» не было, удары по электростанциям наносили в основном ВСУ).
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12 сентября, 15:06
Электроэнергетика Украины: справкаИнфраструктура, которая стала местом боёв
Предприятие «ДТЭК Киевские электросети» (принадлежит Ринату Ахметову) сообщает: «отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов, однако они могут повторяться для некоторых потребителей на протяжении суток через 8 часовДля того чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей города Киева потреблять электроэнергию умеренноМаксимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00». А в Сумской области с 7 до 23 не будет воды, уличного освещения и не будет ходить электротранспорт. Подобные ограничения вводятся в других регионах.
Причина вводимых ограничений — российские удары по объектам энергетики. 18 октября Владимир Зеленский в своем Twitter написал, что «С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», а 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что «около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьёзно повреждены».
Ещё в 2014-2015 годах Украина лишилась контроля над 11 электростанциями в Донбассе, суммарной мощностью 5 ГВт, то есть порядка 12% общих мощностей (от 42,8 ГВт). С начала СВО Украина потеряла 12 станций мощностью 9,7 ГВт (26% от наличных на 2021 год мощностей). Впрочем, потери эти были не разовые и непоследовательные. Например, ЗАЭС прекратила выдавать энергию в украинскую энергосеть только в конце августа в результате обстрелов со стороны ВСУ — тогда никакой паники в Киеве не было и свет не отключали, хотя речь идёт о крупнейшей атомной станции в Европе мощностью 6 ГВт — 16% от суммарной мощности на начало СВО.
С 10 октября было выбито довольно много объектов. Например, 10 октября были нанесены удары по 10 (из 36) ТЭС и ТЭЦ, а также по 11 подстанциям (в основном 330 и 110 кВ), 11 октября — 2 ТЭС и 8 подстанций. Степень повреждений во всех случаях оценить трудно — украинская сторона информацию тщательно скрывает. Насколько можно понять, в случае с электростанциями удары наносятся в основном по открытым распределительным устройствам (они легко и надёжно поражаются, но сравнительно быстро заменяются), иногда – по машинным залам турбогенераторов (так было с Приднепровской ТЭС, но степень разрушения неизвестна), и никогда — по котельным отделениям (их поражение может повлечь за собой значительные жертвы).
Тем не менее нельзя сказать, что разрушения украинской энергосистемы были такие уж значительные. 9 октября производство электроэнергии составило 260 ГВт⋅ч, 11 октября оно просело до 243 ГВт⋅ч, но 17 октября выработка составила уже 271 ГВт⋅ч. Это, правда, значительно меньше среднесуточного производства в прошлом году (427 ГВт⋅ч). В принципе, такой выработки должно не хватать, поскольку год назад потребление составляло 400-450 ГВт⋅ч в сутки, но сейчас и сравнивать не с чем — сократились и население, и территория, и производство (за 9 месяцев потеряно уже 30% ВВП).
В общем, главный вывод состоит в том, что потери украинской энергетики сильно преувеличены. К тому же надо учитывать фактор экспорта электроэнергии (сейчас прекращён) и общей недозагруженности мощностей, которая в прошлом году составила свыше 50%! Правда, надо отметить, что часть неработающих мощностей связана с переходом между разными сортами топлива — например, на Углегорской ТЭС было четыре угольных блока (работали два), а три газовых были законсервированы.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 07:54
Неделя настоящей войны. Причины, цели и последствия ударов по объектам электроэнергетики Украины
Эти соображения заставляют полагать, что сейчас киевский режим симулирует тяжёлую болезнь, специально отключает потребителей, чтобы вызвать в них благородное возмущение действиями «российских варваров» и создаёт условия для объявления России государством-террористом (про удары НАТО по энергетической инфраструктуре Югославии все уже забыли, да и вообще, позволенное Зевсу не позволено быку).
Отрицать подобные соображения было бы глупо, тем более что такая риторика уже активно применяется. Тем не менее, как представляется, ситуация вовсе не так однозначна. Ключевой момент касается поражения 17 октября трёх из шести подстанций 750 кВ, которые формируют энергокольцо и позволяют перебрасывать энергию из профицитных регионов в дефицитные. Т. е. энергии хватает, а вот с доставкой её потребителям есть проблемы. Так что, скорее всего, «Укрэнерго» не притворяется и у компании действительно есть проблемы — не с генерацией, конечно (поражение ОРУ всё же не означает поражения станции), а с распределением. А значит, веерные отключения все же имеют смысл. Но, как вы понимаете, «терроризм» тут ни при чем. Совсем.
 
УкраинаРоссияСпецоперацияэлектроэнергетикаотключение электричестваЭксклюзив
 
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