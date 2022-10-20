Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T13:35
2022-10-20T13:35
интервью
ядерное оружие
провокации
сша
украина
россия
николаев
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Если на Украине будет устроена ядерная провокация, надо будет сделать все, чтобы донести до стран, где еще слышен наш голос, что бомбу точно взорвали не мы. А дальше многое будет определено конкретикой этой провокации. Сейчас об этом говорить рано. Больше шансов на то, что Запад на эту провокацию не пойдет. Там идет внутренняя борьба. Но опасность велика, считает политолог Олег Неменский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.- Олег, действительно ли сейчас США, Британии или самому киевскому режиму настолько выгодно устроить ядерные провокации на территории Украины, чтобы потом обвинить в этом Россию?- Я вижу, что идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине. Эта кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию. Мой опыт подсказывает, что когда видишь такую мощную подготовительную кампанию, то она неслучайна.На Западе действительно есть силы, в первую очередь, Великобритания и часть истеблишмента США, которые хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень. Поэтому такого рода провокации нельзя исключать.- Когда им было бы выгодно ее осуществить?- Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре.- То есть мы можем связать ее с выборами в США?- Да. До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине. Им важно подчеркнуть важность всесторонней военной помощи Киеву и всей политики, которую проводит демократическая партия. Любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании. Так что период до выборов в США – особенно тревожное время.- Если они ее устроят, что им это даст кроме того, что они обвинят в этом Россию? Они же не будут бомбить Москву в "ответ".- Это переведет конфликт с Россией на гораздо больший уровень. Последует полный разрыв контактов западных стран с Россией и объявление России государством-террористом. Это поможет еще сильнее сплотить на антироссийской платформе те страны международного сообщества, которые пока что придерживаются скорее нейтральной позиции. И это сможет мобилизовать сами западные страны на еще большую борьбу с Россией, потому что пока с этой мобилизацией у них как-то не задается.- Как они будут выкручиваться, когда выяснится, что это они взорвали? Это же можно скрывать только какое-то время.- Это можно скрывать сколько угодно. Все же знают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы. Но по социологическим опросам, сейчас большинство японцев считают, что их бомбил Советский Союз. Так что со временем через информационную политику можно будет справиться с сомневающимися.- Если это все же случится, как мы должны будем минимально реагировать, кроме как наносить удар по Вашингтону и Лондону?- К сожалению, у России тут мало хороших ходов. Надо сделать всё, чтобы донести до стран, где еще слышан наш голос, что это точно устроили не мы. А дальше многое будет определено конкретикой этой провокации: что, где, когда и в каком количестве будет взорвано. Сейчас об этом говорить рано. Больше шансов на то, что Запад на эту провокацию не пойдет. Но опасность велика.
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Кирилл Курбатов
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интервью, ядерное оружие, провокации, сша, украина, россия, николаев
Интервью, Ядерное оружие, провокации, США, Украина, Россия, Николаев

Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине

13:35 20.10.2022
 
© Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский
© Нина Зотина
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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Если на Украине будет устроена ядерная провокация, надо будет сделать все, чтобы донести до стран, где еще слышен наш голос, что бомбу точно взорвали не мы. А дальше многое будет определено конкретикой этой провокации. Сейчас об этом говорить рано. Больше шансов на то, что Запад на эту провокацию не пойдет. Там идет внутренняя борьба. Но опасность велика, считает политолог Олег Неменский.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
- Олег, действительно ли сейчас США, Британии или самому киевскому режиму настолько выгодно устроить ядерные провокации на территории Украины, чтобы потом обвинить в этом Россию?
- Я вижу, что идет большая информационная кампания с целью подготовки общественного мнения к тому, что Россия якобы может применить ядерное оружие на Украине. Эта кампания заставляет предположить, что Запад готовит провокацию с ядерным оружием, чтобы обвинить в этом Россию. Мой опыт подсказывает, что когда видишь такую мощную подготовительную кампанию, то она неслучайна.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 09:49
Олег Неменский: кто онРоссийский политолог, историк
На Западе действительно есть силы, в первую очередь, Великобритания и часть истеблишмента США, которые хотят разжечь огонь войны гораздо сильнее и перевести ее на новый уровень. Поэтому такого рода провокации нельзя исключать.
- Когда им было бы выгодно ее осуществить?
- Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре.
- То есть мы можем связать ее с выборами в США?
- Да. До выборов в США возможны самые разные провокации. Силам, связанным с Демократической партией, важно в очередной раз запугать избирателей тем, что происходит на Украине. Им важно подчеркнуть важность всесторонней военной помощи Киеву и всей политики, которую проводит демократическая партия. Любая крупная провокация на территории Украины может быть хорошо использована в предвыборной кампании. Так что период до выборов в США – особенно тревожное время.
- Если они ее устроят, что им это даст кроме того, что они обвинят в этом Россию? Они же не будут бомбить Москву в "ответ".
- Это переведет конфликт с Россией на гораздо больший уровень. Последует полный разрыв контактов западных стран с Россией и объявление России государством-террористом. Это поможет еще сильнее сплотить на антироссийской платформе те страны международного сообщества, которые пока что придерживаются скорее нейтральной позиции. И это сможет мобилизовать сами западные страны на еще большую борьбу с Россией, потому что пока с этой мобилизацией у них как-то не задается.
- Как они будут выкручиваться, когда выяснится, что это они взорвали? Это же можно скрывать только какое-то время.
- Это можно скрывать сколько угодно. Все же знают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили американцы. Но по социологическим опросам, сейчас большинство японцев считают, что их бомбил Советский Союз. Так что со временем через информационную политику можно будет справиться с сомневающимися.
- Если это все же случится, как мы должны будем минимально реагировать, кроме как наносить удар по Вашингтону и Лондону?
- К сожалению, у России тут мало хороших ходов. Надо сделать всё, чтобы донести до стран, где еще слышан наш голос, что это точно устроили не мы. А дальше многое будет определено конкретикой этой провокации: что, где, когда и в каком количестве будет взорвано. Сейчас об этом говорить рано. Больше шансов на то, что Запад на эту провокацию не пойдет. Но опасность велика.
 
ИнтервьюЯдерное оружиепровокацииСШАУкраинаРоссияНиколаев
 
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