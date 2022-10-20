https://ukraina.ru/20221020/1039944256.html

Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября

Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября

Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы приграничных регионов России. В Росгвардии рассказали об обнаружении тайников с оружием в зоне спецоперации. В Днепропетровской области задержали пытавшихся продать 17 тонн гуманитарной помощи

2022-10-20T12:26

2022-10-20T12:26

2022-10-20T13:35

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хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по территории республики.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 155 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка, Новотроицкое.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Новотроицком», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 15 домостроений в Киевском, Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Попасную с применением с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив две ракеты.«С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли населённый пункт Червоный Прапор и Лисичанск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в телеграм-канале опубликовал фото с места удара ВСУ по Энергодару.«Последствия обстрела боевиками Зеленского электроподстанции "Луч", а также находящегося рядом с ней гаражного кооператива. Из-за ракетного удара по подстанции "Луч" и начавшегося после него пожара Энергодар был обесточен. Пожар продолжался на протяжении 40 минут. В гаражном кооперативе одни ворота из толстого металла смяло как фольгу, другие — слетели с петель. Автомобили в гаражах не подлежат восстановлению», — подписал Рогов фотографию.Около полудня стало известно также об ударе по Новой Каховке.«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.Днём ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин и утвердил Совет Федерации. Кроме того, Путин подписал указ, которым ряд регионов был поделен на две зоны. В восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ( вводится режим «среднего уровня реагирования», в рамках которого реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.«По сути-то на новых российских территориях с введением военного положения ничего не меняется. Донбасс в этом положении живет уже восемь с половиной лет, его этим не удивить. Запорожье с Херсонщиной тоже к законам военного времени попривыкли. Тут, вероятно, речь о некоей легализации тех же блокпостов и комендантского часа теперь уже на территории России», — отметил 20 октября российский военкор Александр Коц.Он также отметил, что белгородцам новый режим тоже не в диковинку.«Кстати, не знаю, как в Крыму или Воронежской области, а вот белгородцев "режимом среднего уровня реагирования" (кто выдумывает эти формулировки?!) точно не напугать. Я вот читал вчера его положения — так на Белгородчине они давно действуют. И проверка транспорта, и отселение из опасных районов. Тут и дети все на дистанционке учатся. И ничего, живут как-то, понимают, где живут», — сообщил Коц.В Донбассе и в Северной Таврии сохраняется напряжённая обстановка.Тайники с оружиемРосгвардейцы обнаружили несколько тайников с оружием и боеприпасами в ходе специальной военной операции. Об этом 20 октября «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.В ведомстве добавили, что российские бойцы ежедневно находят схроны, оставленные Вооружёнными силами Украины (ВСУ). В одном из них росгвардейцы нашли четыре гранаты, магазины к автоматам, более двух тысяч патронов, а также магазин с патронами к американской винтовке М-16.При этом название населённого пункта и регион не уточняется.В другом поселении силовики обнаружили автомат Калашникова, американский гранатомет Rocket Laucher, две мины, гранату к противотанковому ракетному комплексу NLAW, сотни патронов к оружию и бронежилет ВСУ. Также спецназ Росгвардии задержал пособника украинской армии и нашел у него дома газовый пистолет и двуствольное ружье.Кроме того, бойцы Росгвардии нашли мастерскую по изготовлению радиоуправляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) и коктейлей Молотова.Обогащение на гуманитарной помощиЧиновники Днепропетровской области пытались продать 17 тонн муки, полученной в качестве гуманитарной помощи жителям местных общин, сообщило Госбюро расследований.«ГБР блокировало продажу чиновниками гуманитарной помощи жителям сел Днепропетровщины. Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи», — сообщило ГБР.В сообщении указано, что на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда её в виде гуманитарной помощи начали развозить местным территориальным общинам.Но, по данным ГБР, некоторые руководители этих территориальных общин решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных. Бюро зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовые автомобили и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких разрешительных документов.Сотрудники Госбюро расследований помешали реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий раскрыл, как бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко ворует деньги, которые собирает якобы на закупку вооружений для украинской армии.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники