https://ukraina.ru/20221020/1039944256.html
Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября
Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру
Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября
Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы приграничных регионов России. В Росгвардии рассказали об обнаружении тайников с оружием в зоне спецоперации. В Днепропетровской области задержали пытавшихся продать 17 тонн гуманитарной помощи
2022-10-20T12:26
2022-10-20T12:26
2022-10-20T13:35
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по территории республики.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 155 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка, Новотроицкое.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Новотроицком», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 15 домостроений в Киевском, Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Попасную с применением с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив две ракеты.«С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли населённый пункт Червоный Прапор и Лисичанск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в телеграм-канале опубликовал фото с места удара ВСУ по Энергодару.«Последствия обстрела боевиками Зеленского электроподстанции "Луч", а также находящегося рядом с ней гаражного кооператива. Из-за ракетного удара по подстанции "Луч" и начавшегося после него пожара Энергодар был обесточен. Пожар продолжался на протяжении 40 минут. В гаражном кооперативе одни ворота из толстого металла смяло как фольгу, другие — слетели с петель. Автомобили в гаражах не подлежат восстановлению», — подписал Рогов фотографию.Около полудня стало известно также об ударе по Новой Каховке.«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.Днём ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин и утвердил Совет Федерации. Кроме того, Путин подписал указ, которым ряд регионов был поделен на две зоны. В восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ( вводится режим «среднего уровня реагирования», в рамках которого реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.«По сути-то на новых российских территориях с введением военного положения ничего не меняется. Донбасс в этом положении живет уже восемь с половиной лет, его этим не удивить. Запорожье с Херсонщиной тоже к законам военного времени попривыкли. Тут, вероятно, речь о некоей легализации тех же блокпостов и комендантского часа теперь уже на территории России», — отметил 20 октября российский военкор Александр Коц.Он также отметил, что белгородцам новый режим тоже не в диковинку.«Кстати, не знаю, как в Крыму или Воронежской области, а вот белгородцев "режимом среднего уровня реагирования" (кто выдумывает эти формулировки?!) точно не напугать. Я вот читал вчера его положения — так на Белгородчине они давно действуют. И проверка транспорта, и отселение из опасных районов. Тут и дети все на дистанционке учатся. И ничего, живут как-то, понимают, где живут», — сообщил Коц.В Донбассе и в Северной Таврии сохраняется напряжённая обстановка.Тайники с оружиемРосгвардейцы обнаружили несколько тайников с оружием и боеприпасами в ходе специальной военной операции. Об этом 20 октября «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.В ведомстве добавили, что российские бойцы ежедневно находят схроны, оставленные Вооружёнными силами Украины (ВСУ). В одном из них росгвардейцы нашли четыре гранаты, магазины к автоматам, более двух тысяч патронов, а также магазин с патронами к американской винтовке М-16.При этом название населённого пункта и регион не уточняется.В другом поселении силовики обнаружили автомат Калашникова, американский гранатомет Rocket Laucher, две мины, гранату к противотанковому ракетному комплексу NLAW, сотни патронов к оружию и бронежилет ВСУ. Также спецназ Росгвардии задержал пособника украинской армии и нашел у него дома газовый пистолет и двуствольное ружье.Кроме того, бойцы Росгвардии нашли мастерскую по изготовлению радиоуправляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) и коктейлей Молотова.Обогащение на гуманитарной помощиЧиновники Днепропетровской области пытались продать 17 тонн муки, полученной в качестве гуманитарной помощи жителям местных общин, сообщило Госбюро расследований.«ГБР блокировало продажу чиновниками гуманитарной помощи жителям сел Днепропетровщины. Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи», — сообщило ГБР.В сообщении указано, что на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда её в виде гуманитарной помощи начали развозить местным территориальным общинам.Но, по данным ГБР, некоторые руководители этих территориальных общин решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных. Бюро зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовые автомобили и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких разрешительных документов.Сотрудники Госбюро расследований помешали реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий раскрыл, как бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко ворует деньги, которые собирает якобы на закупку вооружений для украинской армии.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20221020/1039937064.html
https://ukraina.ru/20221019/1039927680.html
https://ukraina.ru/20221019/1039917529.html
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эксклюзив, хроники
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по территории республики.
«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, выпустив 155 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Горловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка, Новотроицкое.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденном Новотроицком», — сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 15 домостроений в Киевском, Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Попасную с применением с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив две ракеты.
«С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли населённый пункт Червоный Прапор и Лисичанск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в телеграм-канале опубликовал фото с места удара ВСУ по Энергодару.
«Последствия обстрела боевиками Зеленского электроподстанции "Луч", а также находящегося рядом с ней гаражного кооператива. Из-за ракетного удара по подстанции "Луч" и начавшегося после него пожара Энергодар был обесточен. Пожар продолжался на протяжении 40 минут. В гаражном кооперативе одни ворота из толстого металла смяло как фольгу, другие — слетели с петель. Автомобили в гаражах не подлежат восстановлению», — подписал Рогов фотографию.
Около полудня стало известно также об ударе по Новой Каховке.
«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Он подчеркнул, что риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому гражданам рекомендуется выехать из города.
Днём ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин и утвердил Совет Федерации. Кроме того, Путин подписал указ, которым ряд регионов был поделен на две зоны. В восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ( вводится режим «среднего уровня реагирования», в рамках которого реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.
«По сути-то на новых российских территориях с введением военного положения ничего не меняется. Донбасс в этом положении живет уже восемь с половиной лет, его этим не удивить. Запорожье с Херсонщиной тоже к законам военного времени попривыкли. Тут, вероятно, речь о некоей легализации тех же блокпостов и комендантского часа теперь уже на территории России», — отметил 20 октября российский военкор Александр Коц.
Он также отметил, что белгородцам новый режим тоже не в диковинку.
«Кстати, не знаю, как в Крыму или Воронежской области, а вот белгородцев "режимом среднего уровня реагирования" (кто выдумывает эти формулировки?!) точно не напугать. Я вот читал вчера его положения — так на Белгородчине они давно действуют. И проверка транспорта, и отселение из опасных районов. Тут и дети все на дистанционке учатся. И ничего, живут как-то, понимают, где живут», — сообщил Коц.
В Донбассе и в Северной Таврии сохраняется напряжённая обстановка.
Росгвардейцы обнаружили несколько тайников с оружием и боеприпасами в ходе специальной военной операции. Об этом 20 октября «Ленте.ру
» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве добавили, что российские бойцы ежедневно находят схроны, оставленные Вооружёнными силами Украины (ВСУ). В одном из них росгвардейцы нашли четыре гранаты, магазины к автоматам, более двух тысяч патронов, а также магазин с патронами к американской винтовке М-16.
При этом название населённого пункта и регион не уточняется.
В другом поселении силовики обнаружили автомат Калашникова, американский гранатомет Rocket Laucher, две мины, гранату к противотанковому ракетному комплексу NLAW, сотни патронов к оружию и бронежилет ВСУ. Также спецназ Росгвардии задержал пособника украинской армии и нашел у него дома газовый пистолет и двуствольное ружье.
Кроме того, бойцы Росгвардии нашли мастерскую по изготовлению радиоуправляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) и коктейлей Молотова.
Обогащение на гуманитарной помощи
Чиновники Днепропетровской области пытались продать 17 тонн муки, полученной в качестве гуманитарной помощи жителям местных общин, сообщило Госбюро расследований.
«ГБР блокировало продажу чиновниками гуманитарной помощи жителям сел Днепропетровщины. Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи», — сообщило ГБР.
В сообщении указано, что на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда её в виде гуманитарной помощи начали развозить местным территориальным общинам.
Но, по данным ГБР, некоторые руководители этих территориальных общин решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных. Бюро зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовые автомобили и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких разрешительных документов.
Сотрудники Госбюро расследований помешали реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.
Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий
раскрыл, как бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко ворует деньги
, которые собирает якобы на закупку вооружений для украинской армии.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.