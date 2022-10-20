Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T - 20.10.2022 Украина.ру
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Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T
Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T - 20.10.2022 Украина.ру
Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T
Германия передала Украине один из четырех обещанных радаров для системы ПВО IRIS-T. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе немецкой оборонной компании HENSOLDT
2022-10-20T12:22
2022-10-20T12:22
новости
пво
германия
украина
поставки
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Немецкая оборонная компания HENSOLDT поставила на Украину один высокопроизводительный радар TRML-4D для системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В течение нескольких месяцев Киев получит еще три радара, сумма заказа исчисляется двузначным числом миллионов евро, сообщили в пресс-службе компании. Компания сможет поставить радары в кратчайшие сроки, заявил генеральный директор HENSOLDT Томас Мюллер. Он считает, что ситуация на Украине требует быстрых и решительных действий со стороны Европы.Радары TRML-4D способны обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей. Особое внимание уделяется малоразмерным, быстроходным, летящим на низких высотах крылатым ракетам, самолетам и вертолетам. В радиусе до 250 километров радар может обнаружить и сопровождать около 1,5 тыс. целей. Компания HENSOLDT занимается разработками радаров, средств радиоэлектронной борьбы и оптоэлектроники. Германия передала Украине одну из обещанных четырех систем ПВО IRIS-T. Об этом немецкие журналисты сообщили на следующий день после начала обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Первую IRIS-T передали 11 октября в районе польско-украинской границы. Следующие поставки, предварительно, запланированы на 2023 год.У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, сказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.
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новости, пво, германия, украина, поставки
Новости, ПВО, Германия, Украина, поставки

Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T

12:22 20.10.2022
 
© HensoldtМногофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
Многофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
© Hensoldt
Читать в
Германия передала Украине один из четырех обещанных радаров для системы ПВО IRIS-T. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе немецкой оборонной компании HENSOLDT
Немецкая оборонная компания HENSOLDT поставила на Украину один высокопроизводительный радар TRML-4D для системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В течение нескольких месяцев Киев получит еще три радара, сумма заказа исчисляется двузначным числом миллионов евро, сообщили в пресс-службе компании.
Компания сможет поставить радары в кратчайшие сроки, заявил генеральный директор HENSOLDT Томас Мюллер. Он считает, что ситуация на Украине требует быстрых и решительных действий со стороны Европы.
Радары TRML-4D способны обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей. Особое внимание уделяется малоразмерным, быстроходным, летящим на низких высотах крылатым ракетам, самолетам и вертолетам. В радиусе до 250 километров радар может обнаружить и сопровождать около 1,5 тыс. целей.
Компания HENSOLDT занимается разработками радаров, средств радиоэлектронной борьбы и оптоэлектроники.
Германия передала Украине одну из обещанных четырех систем ПВО IRIS-T. Об этом немецкие журналисты сообщили на следующий день после начала обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Первую IRIS-T передали 11 октября в районе польско-украинской границы. Следующие поставки, предварительно, запланированы на 2023 год.
У российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, сказал ранее в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он указал, что у российской армии есть противорадиолокационные ракеты для борьбы с подобными системами.
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 04:30
Кнутов объяснил, что такое комплекс Iris-T и как с ним боротьсяУ российской армии есть возможности по борьбе с системой ПВО Iris-T немецко-американского производства, поставки которой киевскому режиму на днях были обещаны министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру
 
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