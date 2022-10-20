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Александр Фролов: кто он

Александр Фролов: кто он - 20.10.2022 Украина.ру

Александр Фролов: кто он

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики

2022-10-20T12:12

2022-10-20T12:12

2022-10-20T12:12

эксперт

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Родился в 1982 г. в Севастополе.Закончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ).Писал статьи в Российской Газете, является обозревателем на сайте Odnako.org, публикуется в корпоративном журнале "Газпром", журнале "Бизнес" (АСГиНК), различных федеральных изданиях.Специализируется на вопросах добычи и переработки углеводородов, возобновляемой энергетики и альтернативных моторных топлив.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт