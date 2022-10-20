https://ukraina.ru/20221020/1039942698.html
Александр Фролов: кто он
Александр Фролов: кто он - 20.10.2022 Украина.ру
Александр Фролов: кто он
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики
2022-10-20T12:12
2022-10-20T12:12
2022-10-20T12:12
эксперт
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Родился в 1982 г. в Севастополе.Закончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ).Писал статьи в Российской Газете, является обозревателем на сайте Odnako.org, публикуется в корпоративном журнале "Газпром", журнале "Бизнес" (АСГиНК), различных федеральных изданиях.Специализируется на вопросах добычи и переработки углеводородов, возобновляемой энергетики и альтернативных моторных топлив.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Александр Фролов: кто он
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики
Родился в 1982 г. в Севастополе.
Закончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ).
Писал статьи в Российской Газете, является обозревателем на сайте Odnako.org, публикуется в корпоративном журнале "Газпром", журнале "Бизнес" (АСГиНК), различных федеральных изданиях.
Специализируется на вопросах добычи и переработки углеводородов, возобновляемой энергетики и альтернативных моторных топлив.