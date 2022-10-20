Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке - 20.10.2022 Украина.ру
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Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке
Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке - 20.10.2022 Украина.ру
Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке
Китайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times
2022-10-20T10:47
2022-10-20T10:47
новости
global times
брикс
саудовская аравия
сша
нефть
владимир путин
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Газета сообщает о проявляемом ближневосточным королевством интересе со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу, который рассказал об этом по итогам своего недавнего визита в Эр-Рияд. При этом Южная-Африканская Республика будет председательствовать в БРИКС в следующем году, отмечает издание.Требуя от королевства увеличения добычи нефти, Вашингтон "переусердствовал" и вызвал противоположную реакцию, заявил Global Times неназванный эксперт по международным отношениям из Пекина.Он добавил, что идея о присоединении к БРИКС показывает, что Саудовская Аравия становится более независимой от Вашингтона.На фоне использования США господствующего положения доллара на мировом рынке в качестве "оружия" против неугодных им стран, сотрудничество стран БРИКС по расчётам с использованием национальных валют расширяется, указывает издание, упоминая также идею российского президента Владимир Путина о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.Многие страны мира "сыты по горло" США, которые используют господство доллара для установлении правил с целью достижения своей гегемонии. В результате все больше и больше стран готовы продемонстрировать свою независимость от Вашингтона, подытоживает газета.Формула взаимоотношений США и Саудовской Аравии, известная как "нефть в обмен на безопасность", была выработана в 1945 на встрече тогдашнего президента США Франклина Делано Рузвельта и основателя королевства Абдул-Азиза Аль Сауда. Вашингтон обязался оградить Эр-Рияд от внутренних и внешних угроз, а королевство гарантировало в ответ бесперебойное снабжение США ближневосточной нефтью, и, позднее, поток своих инвестиций в американскую экономику.
https://ukraina.ru/20221012/1039639500.html
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новости, global times, брикс, саудовская аравия, сша, нефть, владимир путин
Новости, Global Times, БРИКС, Саудовская Аравия, США, нефть, Владимир Путин

Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке

10:47 20.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Китайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times
Газета сообщает о проявляемом ближневосточным королевством интересе со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу, который рассказал об этом по итогам своего недавнего визита в Эр-Рияд. При этом Южная-Африканская Республика будет председательствовать в БРИКС в следующем году, отмечает издание.

Сообщения о заинтересованности Саудовской Аравии к вступлению в БРИКС связаны с тем, что страна находится в дипломатической ссоре с США по поводу добычи нефти

Требуя от королевства увеличения добычи нефти, Вашингтон "переусердствовал" и вызвал противоположную реакцию, заявил Global Times неназванный эксперт по международным отношениям из Пекина.
Он добавил, что идея о присоединении к БРИКС показывает, что Саудовская Аравия становится более независимой от Вашингтона.
Города мира. Джидда - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:16
В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на УкраинеВ течение длительного времени США тесно сотрудничали с Саудовской Аравией, однако сейчас между Вашингтоном и Эр-Риядом наметился серьёзный раскол из-за нежелания последнего присоединиться к антироссийской кампании, говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
На фоне использования США господствующего положения доллара на мировом рынке в качестве "оружия" против неугодных им стран, сотрудничество стран БРИКС по расчётам с использованием национальных валют расширяется, указывает издание, упоминая также идею российского президента Владимир Путина о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.
Многие страны мира "сыты по горло" США, которые используют господство доллара для установлении правил с целью достижения своей гегемонии. В результате все больше и больше стран готовы продемонстрировать свою независимость от Вашингтона, подытоживает газета.
Формула взаимоотношений США и Саудовской Аравии, известная как "нефть в обмен на безопасность", была выработана в 1945 на встрече тогдашнего президента США Франклина Делано Рузвельта и основателя королевства Абдул-Азиза Аль Сауда.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 04:43
Украинский вопрос: лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались говорить с БайденомЛидер Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались от телефонных переговоров с американским президентом Джо Байденом, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией
Вашингтон обязался оградить Эр-Рияд от внутренних и внешних угроз, а королевство гарантировало в ответ бесперебойное снабжение США ближневосточной нефтью, и, позднее, поток своих инвестиций в американскую экономику.
 
НовостиGlobal TimesБРИКССаудовская АравияСШАнефтьВладимир Путин
 
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