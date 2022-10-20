https://ukraina.ru/20221020/1039940186.html

Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке

Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке - 20.10.2022 Украина.ру

Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке

Китайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times

2022-10-20T10:47

2022-10-20T10:47

2022-10-20T10:47

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global times

брикс

саудовская аравия

сша

нефть

владимир путин

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Газета сообщает о проявляемом ближневосточным королевством интересе со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу, который рассказал об этом по итогам своего недавнего визита в Эр-Рияд. При этом Южная-Африканская Республика будет председательствовать в БРИКС в следующем году, отмечает издание.Требуя от королевства увеличения добычи нефти, Вашингтон "переусердствовал" и вызвал противоположную реакцию, заявил Global Times неназванный эксперт по международным отношениям из Пекина.Он добавил, что идея о присоединении к БРИКС показывает, что Саудовская Аравия становится более независимой от Вашингтона.На фоне использования США господствующего положения доллара на мировом рынке в качестве "оружия" против неугодных им стран, сотрудничество стран БРИКС по расчётам с использованием национальных валют расширяется, указывает издание, упоминая также идею российского президента Владимир Путина о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.Многие страны мира "сыты по горло" США, которые используют господство доллара для установлении правил с целью достижения своей гегемонии. В результате все больше и больше стран готовы продемонстрировать свою независимость от Вашингтона, подытоживает газета.Формула взаимоотношений США и Саудовской Аравии, известная как "нефть в обмен на безопасность", была выработана в 1945 на встрече тогдашнего президента США Франклина Делано Рузвельта и основателя королевства Абдул-Азиза Аль Сауда. Вашингтон обязался оградить Эр-Рияд от внутренних и внешних угроз, а королевство гарантировало в ответ бесперебойное снабжение США ближневосточной нефтью, и, позднее, поток своих инвестиций в американскую экономику.

https://ukraina.ru/20221012/1039639500.html

https://ukraina.ru/20220309/1033467966.html

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новости, global times, брикс, саудовская аравия, сша, нефть, владимир путин