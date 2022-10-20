Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
Китайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times
Газета сообщает о проявляемом ближневосточным королевством интересе со ссылкой на президента ЮАР Сирила Рамафосу, который рассказал об этом по итогам своего недавнего визита в Эр-Рияд. При этом Южная-Африканская Республика будет председательствовать в БРИКС в следующем году, отмечает издание.
Сообщения о заинтересованности Саудовской Аравии к вступлению в БРИКС связаны с тем, что страна находится в дипломатической ссоре с США по поводу добычи нефти
Требуя от королевства увеличения добычи нефти, Вашингтон "переусердствовал" и вызвал противоположную реакцию, заявил Global Times неназванный эксперт по международным отношениям из Пекина.
Он добавил, что идея о присоединении к БРИКС показывает, что Саудовская Аравия становится более независимой от Вашингтона.
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На фоне использования США господствующего положения доллара на мировом рынке в качестве "оружия" против неугодных им стран, сотрудничество стран БРИКС по расчётам с использованием национальных валют расширяется, указывает издание, упоминая также идею российского президента Владимир Путина о создании международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.
Многие страны мира "сыты по горло" США, которые используют господство доллара для установлении правил с целью достижения своей гегемонии. В результате все больше и больше стран готовы продемонстрировать свою независимость от Вашингтона, подытоживает газета.
Формула взаимоотношений США и Саудовской Аравии, известная как "нефть в обмен на безопасность", была выработана в 1945 на встрече тогдашнего президента США Франклина Делано Рузвельта и основателя королевства Абдул-Азиза Аль Сауда.
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Вашингтон обязался оградить Эр-Рияд от внутренних и внешних угроз, а королевство гарантировало в ответ бесперебойное снабжение США ближневосточной нефтью, и, позднее, поток своих инвестиций в американскую экономику.