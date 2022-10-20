Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039935365.html
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post - 20.10.2022 Украина.ру
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
Переориентация России на Восток положит конец американской глобальной гегемонии. Об этом 19 октября сообщило израильское издание Jerusalem Post
2022-10-20T09:01
2022-10-20T09:01
россия
сша
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится в статье.Там добавили, что принятое Россией решение о внешнеполитической переориентации на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза. Москва снова поворачивается к странам так называемого "глобального Юга".В статье отметили, что уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. В частности, как пишет издание, существует возможность "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, израиль
Россия, США, Израиль

Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post

09:01 20.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Переориентация России на Восток положит конец американской глобальной гегемонии. Об этом 19 октября сообщило израильское издание Jerusalem Post
"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится в статье.
Там добавили, что принятое Россией решение о внешнеполитической переориентации на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза. Москва снова поворачивается к странам так называемого "глобального Юга".
В статье отметили, что уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией.
Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. В частности, как пишет издание, существует возможность "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
 
РоссияСШАИзраиль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
10:47Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем Востоке
10:45Аксенов рассказал о сюрпризах для ВСУ в Херсонской области
10:41Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ
10:40Шансы удержать Херсон есть - Аксенов
10:23По всей Украине включились сирены воздушной тревоги
10:17Власти просят жителей Киевской области не пользоваться холодильниками
09:50В Николаеве взорвали памятник "Погибшим милиционерам"
09:47The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников
09:46Смертельный для ВСУ дуэт беспилотника и "Рапиры" попал на видео
09:37Угроза Каховской ГЭС, угроза из США. Главное на Украине на утро 20 октября
09:29"Нервная ночь": на Украине заявили о серьезных разрушениях
09:26Воздушная тревога: в Николаеве гремят взрывы
09:19Украина приступила к развалу России. Верховная Рада уже признает независимость ее субъектов
09:01Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
08:55Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира
08:55В США назвали "секретное" российское оружие для СВО на Украине
08:49Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам
08:46Полянский: РФ пересмотрит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
08:39США готовы применять санкции, чтобы не допустить поставок Ираном "опасного оружия" России
Лента новостейМолния