https://ukraina.ru/20221020/1039935365.html
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post - 20.10.2022 Украина.ру
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
Переориентация России на Восток положит конец американской глобальной гегемонии. Об этом 19 октября сообщило израильское издание Jerusalem Post
2022-10-20T09:01
2022-10-20T09:01
2022-10-20T09:01
россия
сша
израиль
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"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится в статье.Там добавили, что принятое Россией решение о внешнеполитической переориентации на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза. Москва снова поворачивается к странам так называемого "глобального Юга".В статье отметили, что уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. В частности, как пишет издание, существует возможность "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, израиль
Переориентация России на Восток покончит с американской гегемонией — Jerusalem Post
Переориентация России на Восток положит конец американской глобальной гегемонии. Об этом 19 октября сообщило израильское издание Jerusalem Post
"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", — говорится
в статье.
Там добавили, что принятое Россией решение о внешнеполитической переориентации на Восток во многом опирается на опыт Советского Союза. Москва снова поворачивается к странам так называемого "глобального Юга".
В статье отметили, что уже сейчас можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией.
Москва также активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном. В частности, как пишет издание, существует возможность "воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию".