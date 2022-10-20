Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам - 20.10.2022 Украина.ру
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Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам
Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам - 20.10.2022 Украина.ру
Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам
Командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам стрелять по жилым домам. Об этом рассказал замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов, передает 20 октября РИА Новости
2022-10-20T08:49
2022-10-20T08:49
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"Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее", — отметил Алтухов.На уточняющий вопрос, идет ли речь о герое Украины полковнике Баранюке, пленный ответил утвердительно.Информацию об ударах по гражданским объектам подтвердил и находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.Он уточнил, что стреляли из 120-миллиметровых минометов.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты — командир бригады Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков — оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения боевых действий в Мариуполе.*Запрещенная в России террористическая организация
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Новости, обстрелы, Украина

Украинский пленный рассказал о приказах стрелять по жилым домам

08:49 20.10.2022
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам стрелять по жилым домам. Об этом рассказал замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов, передает 20 октября РИА Новости
"Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее", — отметил Алтухов.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о герое Украины полковнике Баранюке, пленный ответил утвердительно.
Информацию об ударах по гражданским объектам подтвердил и находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.

"Если мне житель сказал, что видел там людей с белыми повязками, мы туда сразу начинаем наваливать. Не разбираясь, просто наваливаем. А потом уже типа пытались штурмовать, а в итоге там никого нету", — пояснил пленный.

Он уточнил, что стреляли из 120-миллиметровых минометов.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты — командир бригады Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков — оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения боевых действий в Мариуполе.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
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