Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине
Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине
Иран отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Тегеран передавал Москве БПЛА для применения в конфликте на Украине, сказал журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани
2022-10-20T07:41
2022-10-20T07:41
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иран
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Как он утверждает, что Тегеран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки.По его словам, страны ради продвижения политической повестки "пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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Новости, Иран, Россия, Украина

Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине

07:41 20.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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Иран отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Тегеран передавал Москве БПЛА для применения в конфликте на Украине, сказал журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани
"Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине", - сказал Иравани.
Как он утверждает, что Тегеран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки.
"Конфликт на Украине совершенно не имеет отношения к резолюции 2231 как по содержанию, так и по форме. И любая активность в этом отношении выходит за рамки резолюции и мандата секретариата", - сказал иранский постпред.
По его словам, страны ради продвижения политической повестки "пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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