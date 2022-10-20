https://ukraina.ru/20221020/1039932179.html

Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине

Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Иран отверг утверждения о поставках БПЛА в Россию для применения на Украине

Иран отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Тегеран передавал Москве БПЛА для применения в конфликте на Украине, сказал журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани

2022-10-20T07:41

2022-10-20T07:41

2022-10-20T07:41

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Как он утверждает, что Тегеран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия условий иранской ядерной сделки.По его словам, страны ради продвижения политической повестки "пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретацию резолюции 2231, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html

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2022

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