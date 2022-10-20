https://ukraina.ru/20221020/1039931745.html
Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области
Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области - 20.10.2022 Украина.ру
Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области
Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом 20 октября сообщил назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев в своем телеграм-канале
2022-10-20T07:35
2022-10-20T07:35
2022-10-20T07:35
новости
тревога
запорожская область
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"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там" - написал Кутеев.На сегодняшний день российские войска взяли под контроль около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тревога, запорожская область
Новости, тревога, Запорожская область
Воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области
Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом 20 октября сообщил назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев в своем телеграм-канале
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и пребывайте там" - написал Кутеев.
На сегодняшний день российские войска взяли под контроль около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.