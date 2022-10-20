https://ukraina.ru/20221020/1039931551.html
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына - 20.10.2022 Украина.ру
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил в своем Telegram-канале, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:30
2022-10-20T07:31
новости
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Ранее министерство юстиции США заявило об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США.Александр Усс внесен в санкционные списки нескольких стран Запада.
https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, санкции
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына
07:30 20.10.2022 (обновлено: 07:31 20.10.2022)
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил в своем Telegram-канале, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас
Ранее министерство юстиции США заявило об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США.
"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал губернатор.
Александр Усс внесен в санкционные списки нескольких стран Запада.