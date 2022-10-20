Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына - 20.10.2022 Украина.ру
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Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына - 20.10.2022 Украина.ру
Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил в своем Telegram-канале, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас
2022-10-20T07:30
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Ранее министерство юстиции США заявило об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США.Александр Усс внесен в санкционные списки нескольких стран Запада.
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новости, сша, санкции
Новости, США, санкции

Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына

07:30 20.10.2022 (обновлено: 07:31 20.10.2022)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил в своем Telegram-канале, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас
Ранее министерство юстиции США заявило об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США.
"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал губернатор.
Александр Усс внесен в санкционные списки нескольких стран Запада.
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