https://ukraina.ru/20221020/1039931551.html

Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына

Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына - 20.10.2022 Украина.ру

Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил в своем Telegram-канале, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас

2022-10-20T07:30

2022-10-20T07:30

2022-10-20T07:31

новости

сша

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

Ранее министерство юстиции США заявило об аресте сына губернатора Красноярского края Артема Усса в Италии. Как следует из заявления американского Минюста, Усс и еще 4 гражданина России обвиняются в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечается, что сын красноярского губернатора в настоящее время ожидает экстрадиции в США.Александр Усс внесен в санкционные списки нескольких стран Запада.

https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, санкции