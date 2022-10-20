https://ukraina.ru/20221020/1039913443.html

"Армагеддон помаленьку наступает": Норин рассказал, в каком состоянии находится украинская энергосистема

"Армагеддон помаленьку наступает": Норин рассказал, в каком состоянии находится украинская энергосистема - 20.10.2022 Украина.ру

"Армагеддон помаленьку наступает": Норин рассказал, в каком состоянии находится украинская энергосистема

Россия выбивает из строя машинные залы, трансформаторы и подстанции, а Украина все это пытается чинить, но через время часть мощностей может выйти из строя из-за перегруза и нового режима работы, считает военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-10-20T07:15

2022-10-20T07:15

2022-10-20T07:15

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его мнению, функционал украинской инфраструктуры строили "на века, чтобы она могла функционировать при глобальном апокалипсисе, но этот Армагеддон помаленьку наступает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039873997.html

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2022

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новости, россия, украина