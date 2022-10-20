Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии - 20.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии
Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии - 20.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии
Россия изменила стратегию СВО, из ограниченной операции российские войска переходят к стратегии изнурения, где целью становятся не столько ВСУ в поле, а сама способность Украины вести боевые действия, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-10-20T06:15
2022-10-20T06:15
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.По его словам, для этого наносятся удары РФ по критической инфраструктуре, по энергетике Украины.Также будет попытка создать противнику новый фронт, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039873997.html
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сво
Новости, Россия, Украина, СВО

Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии

06:15 20.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Россия изменила стратегию СВО, из ограниченной операции российские войска переходят к стратегии изнурения, где целью становятся не столько ВСУ в поле, а сама способность Украины вести боевые действия, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
Что касается подхода, то сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии. От ограниченной спецоперации мы переходим к стратегии изнурения, где целью становятся не столько войска противника в поле, а сама способность неприятеля вести войну. Вражеское государство должно перестать функционировать как единый организм и развитое индустриальное общество.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его словам, для этого наносятся удары РФ по критической инфраструктуре, по энергетике Украины.
Также будет попытка создать противнику новый фронт, заключил военный эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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