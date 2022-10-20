https://ukraina.ru/20221020/1039906047.html

Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии

Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии - 20.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин: сегодняшние действия российских военных говорят о смене стратегии

Россия изменила стратегию СВО, из ограниченной операции российские войска переходят к стратегии изнурения, где целью становятся не столько ВСУ в поле, а сама способность Украины вести боевые действия, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-10-20T06:15

2022-10-20T06:15

2022-10-20T06:15

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил 8 октября генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.По его словам, для этого наносятся удары РФ по критической инфраструктуре, по энергетике Украины.Также будет попытка создать противнику новый фронт, заключил военный эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039873997.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво