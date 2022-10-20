Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества - 20.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
СВО повлияло на белорусское общество так, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
2022-10-20T05:30
2022-10-20T05:30
новости
россия
белоруссия
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Он рассказал, что в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом президента Белоруссии носит исключительно мирный характер, "то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине".Белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия
Новости, Россия, Белоруссия

Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества

05:30 20.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СВО повлияло на белорусское общество так, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
СВО радикализировала белорусское общество в том смысле, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными.
Кирилл Аверьянов-Минский интервью
Кирилл Аверьянов-Минский
историк и публицист
Он рассказал, что в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом президента Белоруссии носит исключительно мирный характер, "то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине".
Белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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