https://ukraina.ru/20221020/1039904730.html

Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества

Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества - 20.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества

СВО повлияло на белорусское общество так, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру

2022-10-20T05:30

2022-10-20T05:30

2022-10-20T05:30

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Он рассказал, что в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом президента Белоруссии носит исключительно мирный характер, "то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине".Белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия