https://ukraina.ru/20221020/1039904730.html
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
СВО повлияло на белорусское общество так, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
2022-10-20T05:30
2022-10-20T05:30
2022-10-20T05:30
новости
россия
белоруссия
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Он рассказал, что в 2020 году прозападные силы настаивали на том, что их борьба с режимом президента Белоруссии носит исключительно мирный характер, "то сейчас большинство змагаров выступают за насильственное свержение Лукашенко и уповают на боевиков, получивших боевой опыт на Украине".Белорусское общество серьезно радикализировалось за эти 8 месяцев, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039892648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия
Эксперт рассказал, как спецоперация РФ повлияла на настроения белорусского общества
СВО повлияло на белорусское общество так, что пророссийские силы стали еще более пророссийскими, а прозападные – еще более прозападными, считает историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру