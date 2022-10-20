"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского - 20.10.2022 Украина.ру
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"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского - 20.10.2022 Украина.ру
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
В России испытывали "шапкозакидательские" настроения по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а между тем он оказался серьёзным противником. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
2022-10-20T05:15
2022-10-20T05:15
новости
спецоперация
политолог
владимир зеленский
сша
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Он указал, что тот факт, что Зеленский "в таких безумных условиях" до сих пор находится у власти в Киеве, свидетельствует о некоторых его способностях.По мнению политолога, в настоящее время Зеленский постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить своё нахождение у власти, и делает это довольно успешно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, политолог, владимир зеленский, сша
Новости, Спецоперация, политолог, Владимир Зеленский, США

"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского

05:15 20.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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В России испытывали "шапкозакидательские" настроения по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а между тем он оказался серьёзным противником. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
Он указал, что тот факт, что Зеленский "в таких безумных условиях" до сих пор находится у власти в Киеве, свидетельствует о некоторых его способностях.

Команда Зеленского профессионально работала с различными информационными историями вроде событий в Буче, Харьковской области и Гостомеле. Они удачно "сдают проекты" и получают финансирование, вооружения и другие всякие финтифлюшки от американцев

Игорь Шатров
Игорь Шатров
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития
По мнению политолога, в настоящее время Зеленский постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить своё нахождение у власти, и делает это довольно успешно.
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
16 октября, 10:22
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе АртемовскаВ своем традиционном Телеграм-обращении Владимир Зеленский заявил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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