https://ukraina.ru/20221020/1039903792.html
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского - 20.10.2022 Украина.ру
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
В России испытывали "шапкозакидательские" настроения по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а между тем он оказался серьёзным противником. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров
2022-10-20T05:15
2022-10-20T05:15
2022-10-20T05:15
новости
спецоперация
политолог
владимир зеленский
сша
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Он указал, что тот факт, что Зеленский "в таких безумных условиях" до сих пор находится у власти в Киеве, свидетельствует о некоторых его способностях.По мнению политолога, в настоящее время Зеленский постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить своё нахождение у власти, и делает это довольно успешно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221016/1039777316.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, политолог, владимир зеленский, сша
Новости, Спецоперация, политолог, Владимир Зеленский, США
"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского
В России испытывали "шапкозакидательские" настроения по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а между тем он оказался серьёзным противником. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров