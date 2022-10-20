https://ukraina.ru/20221020/1039903792.html

"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского

"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского - 20.10.2022 Украина.ру

"Сдают проекты": эксперт оценил профессионализм команды Зеленского

В России испытывали "шапкозакидательские" настроения по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а между тем он оказался серьёзным противником. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров

2022-10-20T05:15

2022-10-20T05:15

2022-10-20T05:15

новости

спецоперация

политолог

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039270100_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_d8ae20b5daa6dadd7bb4a2660e83886a.jpg.webp

Он указал, что тот факт, что Зеленский "в таких безумных условиях" до сих пор находится у власти в Киеве, свидетельствует о некоторых его способностях.По мнению политолога, в настоящее время Зеленский постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить своё нахождение у власти, и делает это довольно успешно.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221016/1039777316.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, политолог, владимир зеленский, сша