Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров - 19.10.2022 Украина.ру
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Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров
Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров - 19.10.2022 Украина.ру
Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T04:31
2022-10-19T04:31
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
сша
запад
россия
украина
сво
спецоперация
интервью
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Экспертное сообщество активно обсуждает, произойдет ли встреча лидеров России и США на тему мирного урегулирования конфликта на Украине. Тем временем Владимир Зеленский отлично манипулирует Джо Байденом, который порядком устал от упреков украинского лидера. Почему США уже не так уверены в Зеленском? Зачем Байден хочет встретиться с Путиным? В чем Россия недооценила главу Киева? Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров поделился своим видением ситуации с корреспондентом ukraina.ru.— Игорь Владимирович. Джо Байден заявил прессе, что пока не видит смысла проводить переговоры с Владимиром Путиным. Однако допустил возможность личной встречи с президентом России на предстоящем саммите G20 или АТЭС. В каком случае президенты могут встретиться и обсудить волнующие вопросы?— Это может случиться только в том случае, если будет предмет для этой встречи. Если США хотят прекращения огня – вот такие они миролюбивые – то давайте исключать из повестки вопросы Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсона. Мы готовы говорить о мире на Украине, только если не будет затронута тема статуса обозначенных выше территорий. В таком контексте обсуждения о перемирии и прекращении огня [с российской стороны] возможны. Тем более, что в международной практике есть опыт, когда страны на переговорах убирают из повести чувствительные пункты, по которым нет единого мнения.При этом вести диалог нужно не с Украиной, а с теми, кто реально управляет процессом войны в этой стране – США. У Америки по данной теме четкая позиция. Москва должна оставить территорию Украины; Крым, ДНР и ЛНР, Запорожье и Херсон не принадлежат России. Для нас такой угол вне обсуждений. Кроме того, встреча ради встречи никогда не поощрялась Владимиром Путиным.— Что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта?— США управляют процессом, но в их власти сейчас находится слабо контролируемый субъект, у которого с утра – одно, а завтра – другое. Даже если мы о чем-то договоримся со Штатами, вероятность того, что Украина будет это соблюдать очень мала. Самое интересное, что и Москва, и Вашингтон это прекрасно понимают.Вы думаете, что американцам так важно, в чьем управлении находится Херсонская и Запорожская области? Абсолютно безразлично! Но они также не уверены во Владимире Зеленском, который начал диктовать какие-то свои условия Джо Байдену. По информации из разных, якобы проверенных источников, президент США пытается объяснить зарвавшемуся коллеге, что, дескать, пора бы остановить свои выступления и упреки в адрес Америки. Иначе больше Киев ничего не получит.Зеленский действительно сегодня ведет наглую политику, манипулируя теми, от кого зависит. А сами Штаты слишком увязли в Зеленском и украинской войне, и отлично понимают, что результат переговоров с Россией может быть нулевым при такой безответственности руководства Киева. Поэтому Байден обозначил вероятную тему возможной встречи с Владимиром Путиным – судьба заключенных. Неужели это такая большая проблема, по которой стоит встречаться президентам? Конечно, нет. Этот вопрос можно решить на другом уровне, без глав государств. Если Байдену и нужна сейчас встреча с Путиным, то только для того, чтобы потом сказать, что он в очередной раз пожурил российского президента.— Владимира Зеленского многие эксперты называют комиком, актеришкой и подтрунивают над ним. А что думаете Вы: почему Россия так долго не может закончить политическую комедию, разыгранную этим так называемым комиком?— Я не думаю, что к нему стоит так несерьезно относиться. Когда Зеленский был менеджером от искусства, он делал успешные проекты, значит в голове у него что-то есть. Не знаю, действительно ли он опустился до наркотиков. Я не верю в то, что президент Украины ничего не соображает. Он сам понимает, что сделался заложником Запада. США и Украина сплелись как паук и муха в паутине, но паук-то все равно сильнее и откусит рано или поздно мухе голову. Именно поэтому глава киевского режима постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить свое существование.Зеленский серьезно вляпался! Я уверен, что он не таким видел свое президентство и верил, что сможет перехитрить, переиграть Путина и стать самым героическим президентом Украины последних лет. Кроме того, и США, и украинские лидеры недооценили лидера России Владимира Путина. Поэтому теперь Зеленский действует от достигнутого – довольно выгодно "продает" какие-то тактические победы на линии фронта, пусть и стратегически неважные, но фактически случившиеся.Команда Зеленского профессионально работала с различными информационными историями вроде событий в Буче, Харьковской области и Гостомеле. Они удачно "сдают проекты" и получают финансирование, вооружения и другие всякие финтифлюшки от американцев. Находиться до сих пор у власти в Киеве в таких безумных условиях – значит не так недалек Зеленский, как нам иногда кажется. Мы шапкозакидательски смотрели на этого "клоуна", и вот теперь должны переосмысливать тактику ведения специальной военной операции. Если бы Зеленский был клоуном в полном смысле этого слова, давно бы уже в Киеве был другой президент.— Для русских украинцы – братский народ. Основанием для конфликта Киева и Москвы является, по сути, российское противостояние с Западом. Означает ли окончание военных действий на Украине, что противостояние России и США закончится?— Стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона не закончится точно. Тактически может наступить перемирие или передышка, да. Однако все, что сейчас происходит, меняет порядок мироустройства. США на выходе из этой ситуации будут другими, поэтому сложно сейчас прогнозировать, как другие страны, в том числе Россия, будут выстраивать с ними отношения по завершению украинского конфликта. Ведь Вашингтон может озлобиться из-за того, что потеряет рычаги управления миром или затаится, поднаберет сил и опять ударит. Например, США могут разжечь костер на Кавказе или в Центральной Азии. Точно могу сказать, это не последняя схватка Москвы с Америкой.
https://ukraina.ru/20221018/1039875487.html
https://ukraina.ru/20221018/1039848373.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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владимир зеленский, владимир путин, джо байден, сша, запад, россия, украина, сво, спецоперация, интервью
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, США, Запад, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, Интервью

Почему Зеленский не клоун и о чем не могут договориться Москва и Вашингтон – Игорь Шатров

04:31 19.10.2022
 
© Игорь ШатровИгорь Шатров интервью
Игорь Шатров интервью
© Игорь Шатров
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Экспертное сообщество активно обсуждает, произойдет ли встреча лидеров России и США на тему мирного урегулирования конфликта на Украине. Тем временем Владимир Зеленский отлично манипулирует Джо Байденом, который порядком устал от упреков украинского лидера.

Почему США уже не так уверены в Зеленском? Зачем Байден хочет встретиться с Путиным? В чем Россия недооценила главу Киева? Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров поделился своим видением ситуации с корреспондентом ukraina.ru.

— Игорь Владимирович. Джо Байден заявил прессе, что пока не видит смысла проводить переговоры с Владимиром Путиным. Однако допустил возможность личной встречи с президентом России на предстоящем саммите G20 или АТЭС. В каком случае президенты могут встретиться и обсудить волнующие вопросы?
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Это может случиться только в том случае, если будет предмет для этой встречи. Если США хотят прекращения огня – вот такие они миролюбивые – то давайте исключать из повестки вопросы Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсона. Мы готовы говорить о мире на Украине, только если не будет затронута тема статуса обозначенных выше территорий. В таком контексте обсуждения о перемирии и прекращении огня [с российской стороны] возможны. Тем более, что в международной практике есть опыт, когда страны на переговорах убирают из повести чувствительные пункты, по которым нет единого мнения.
При этом вести диалог нужно не с Украиной, а с теми, кто реально управляет процессом войны в этой стране – США. У Америки по данной теме четкая позиция. Москва должна оставить территорию Украины; Крым, ДНР и ЛНР, Запорожье и Херсон не принадлежат России. Для нас такой угол вне обсуждений. Кроме того, встреча ради встречи никогда не поощрялась Владимиром Путиным.
Что сейчас можно обсуждать с американцами? Фиксацию сегодняшней линии фронта, замораживание конфликта?
— США управляют процессом, но в их власти сейчас находится слабо контролируемый субъект, у которого с утра – одно, а завтра – другое. Даже если мы о чем-то договоримся со Штатами, вероятность того, что Украина будет это соблюдать очень мала. Самое интересное, что и Москва, и Вашингтон это прекрасно понимают.
Вы думаете, что американцам так важно, в чьем управлении находится Херсонская и Запорожская области? Абсолютно безразлично! Но они также не уверены во Владимире Зеленском, который начал диктовать какие-то свои условия Джо Байдену. По информации из разных, якобы проверенных источников, президент США пытается объяснить зарвавшемуся коллеге, что, дескать, пора бы остановить свои выступления и упреки в адрес Америки. Иначе больше Киев ничего не получит.
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Зеленский действительно сегодня ведет наглую политику, манипулируя теми, от кого зависит. А сами Штаты слишком увязли в Зеленском и украинской войне, и отлично понимают, что результат переговоров с Россией может быть нулевым при такой безответственности руководства Киева. Поэтому Байден обозначил вероятную тему возможной встречи с Владимиром Путиным – судьба заключенных. Неужели это такая большая проблема, по которой стоит встречаться президентам? Конечно, нет. Этот вопрос можно решить на другом уровне, без глав государств. Если Байдену и нужна сейчас встреча с Путиным, то только для того, чтобы потом сказать, что он в очередной раз пожурил российского президента.
— Владимира Зеленского многие эксперты называют комиком, актеришкой и подтрунивают над ним. А что думаете Вы: почему Россия так долго не может закончить политическую комедию, разыгранную этим так называемым комиком?
— Я не думаю, что к нему стоит так несерьезно относиться. Когда Зеленский был менеджером от искусства, он делал успешные проекты, значит в голове у него что-то есть. Не знаю, действительно ли он опустился до наркотиков. Я не верю в то, что президент Украины ничего не соображает. Он сам понимает, что сделался заложником Запада. США и Украина сплелись как паук и муха в паутине, но паук-то все равно сильнее и откусит рано или поздно мухе голову. Именно поэтому глава киевского режима постоянно уворачивается и извивается, чтобы продлить свое существование.
Зеленский серьезно вляпался! Я уверен, что он не таким видел свое президентство и верил, что сможет перехитрить, переиграть Путина и стать самым героическим президентом Украины последних лет. Кроме того, и США, и украинские лидеры недооценили лидера России Владимира Путина. Поэтому теперь Зеленский действует от достигнутого – довольно выгодно "продает" какие-то тактические победы на линии фронта, пусть и стратегически неважные, но фактически случившиеся.
Команда Зеленского профессионально работала с различными информационными историями вроде событий в Буче, Харьковской области и Гостомеле. Они удачно "сдают проекты" и получают финансирование, вооружения и другие всякие финтифлюшки от американцев. Находиться до сих пор у власти в Киеве в таких безумных условиях – значит не так недалек Зеленский, как нам иногда кажется. Мы шапкозакидательски смотрели на этого "клоуна", и вот теперь должны переосмысливать тактику ведения специальной военной операции. Если бы Зеленский был клоуном в полном смысле этого слова, давно бы уже в Киеве был другой президент.
— Для русских украинцы – братский народ. Основанием для конфликта Киева и Москвы является, по сути, российское противостояние с Западом. Означает ли окончание военных действий на Украине, что противостояние России и США закончится?
— Стратегическое противостояние Москвы и Вашингтона не закончится точно. Тактически может наступить перемирие или передышка, да. Однако все, что сейчас происходит, меняет порядок мироустройства. США на выходе из этой ситуации будут другими, поэтому сложно сейчас прогнозировать, как другие страны, в том числе Россия, будут выстраивать с ними отношения по завершению украинского конфликта. Ведь Вашингтон может озлобиться из-за того, что потеряет рычаги управления миром или затаится, поднаберет сил и опять ударит. Например, США могут разжечь костер на Кавказе или в Центральной Азии. Точно могу сказать, это не последняя схватка Москвы с Америкой.
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденСШАЗападРоссияУкраинаСВОСпецоперацияИнтервью
 
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