Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T15:36
2022-10-19T15:36
новости
россия
херсон
всу
днепр
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У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.Что касается слов генерала Суровикина о "непопулярных решениях", скорее всего, имелся в виду отход с правого берега, потому что если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза, добавил специалист.Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации, уточнил он.По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, херсон, всу, днепр
Новости, Россия, Херсон, ВСУ, Днепр

Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ

15:36 19.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
Читать в
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
"Насчет Снигиревки сомневаюсь, а Белозерка и Берислав точно могут быть оставлены в ходе боев", - полагает Сапоньков.
Что касается слов генерала Суровикина о "непопулярных решениях", скорее всего, имелся в виду отход с правого берега, потому что если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза, добавил специалист.
Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации, уточнил он.
По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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