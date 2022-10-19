https://ukraina.ru/20221019/1039917965.html
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T15:36
2022-10-19T15:36
2022-10-19T15:36
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россия
херсон
всу
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У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.Что касается слов генерала Суровикина о "непопулярных решениях", скорее всего, имелся в виду отход с правого берега, потому что если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза, добавил специалист.Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации, уточнил он.По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсон, всу, днепр
Военный эксперт объяснил, какие города под Херсоном может оставить Россия в битве с ВСУ
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
"Насчет Снигиревки сомневаюсь, а Белозерка и Берислав точно могут быть оставлены в ходе боев", - полагает Сапоньков.
Что касается слов генерала Суровикина о "непопулярных решениях", скорее всего, имелся в виду отход с правого берега, потому что если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза, добавил специалист.
Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации, уточнил он.
По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.