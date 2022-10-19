https://ukraina.ru/20221019/1039911549.html

Роман Сапоньков: Под Херсоном началась битва, которая приведет ВСУ к катастрофе

Роман Сапоньков: Под Херсоном началась битва, которая приведет ВСУ к катастрофе - 19.10.2022 Украина.ру

Роман Сапоньков: Под Херсоном началась битва, которая приведет ВСУ к катастрофе

Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки,... Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T14:18

2022-10-19T14:18

2022-10-19T14:18

интервью

херсон

россия

всу

днепр

артиллерия

энергодар

десант

энергетика

инфраструктура

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Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, считает работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман, как вы восприняли призывы местных властей к эвакуации и слова генерала Суровикина о "непопулярных решениях"? Действительно ли нам стоит ожидать кровопролитных боев, от которых могут серьезно пострадать мирные жители?- К этим призывам нужно отнестись серьезно. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами. Насчет Снигиревки сомневаюсь, а Белозерка и Берислав точно могут быть оставлены в ходе боев.По поводу слов Суровикина о "непопулярных решениях", скорее всего, имелся в виду отход с правого берега, а не удары ядерным оружием. Если противник отрежет нас от Берислава и выйдет на Днепр, у нас резко сократится линия подвоза. Сейчас мы навели понтонные мосты и паромные переправы. Если противник в том районе выйдет на Днепр, все эти переправы будут у них перед глазами и снабжать группировку будет невозможно. Поэтому может быть дана команда об отходе с правого берега. Противник это прекрасно понимает. Поэтому последние два месяца он методично наносит удары в направлении на Берислав. В начале октября ему удалось там подвинуть наши части.Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации. По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет.- Вы сказали о Снигиревке, Белозерки и Бериславе. На какие еще населенные пункты нужно обращать внимание в плане оперативной обстановки? Что там сейчас происходит?- В первую очередь сейчас нужно обращать внимание на Снигиревку, поселок Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Враг атакует в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.Также наносятся мощные удары по Пятихаткам и в районе Снигиревки. Саму Снигиревку они вряд ли будут атаковать, потому что там наши мощные укрепленные пункты. Они будут обходить его либо с севера, либо с юга. Скорее всего, с севера, как раз в районе Пятихаток.Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки.- Есть ли проблемы в организации боевых действий, которые бросаются в глаза? Например, хватает ли у нас средств РЭБ на крупных объектах? Не подкатываются ли "Грады" под позиции ствольной артиллерии?- По РЭБ я не скажу. Это вещь в себе и про нее никто не знает. Что касается всего остального, то выводы были сделаны после отступления в район Дудчан в начале октября. Мы стали готовить несколько линий обороны, устанавливать инженерное оборудование под танки и под укрепления пехоты. Все по правилам военной науки.Плюс, пришло пополнение в части, которого не было уже семь месяцев. Произошла ротация. Благодаря этому в прошлую субботу 128 горно-штурмовая бригада ВСУ серьезно получила от нас. Мы отбили наступление с большими для них потерями, потому что на передовой были отдохнувшие и свежие части. Было хорошее взаимодействие между родами войск (пехота, десант, артиллерия и авиация). Причем артиллерия у каждого рода подразделения своя.Руководство может более здраво оценивать ситуацию исходя из тех данных, которые у них есть. Но мне кажется, что ситуация за эти две-три недели стала намного лучше. Почти месяц пошел с момента объявления о частичной мобилизации, стали прибывать свежие бронетанковые части с танками Т-90М "Прорыв".Не хочу спорить с целым генералом армии, но, на мой взгляд, ситуация не настолько плоха, как была в конце сентября. У нас есть шанс отбиться.- Что вы думаете по поводу новой высадки десанта в районе Энергодара? Почему противник там действует так топорно?-Я бы в этой связи больше обращал внимание не на Энергодар, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Там они взяли плацдарм, когда мы откатились от Миролюбовки до Дудчан. В том месте Днепр гораздо уже, чем на водохранилище. Там удобнее переправляться.Если они переправят легко моторизованные резервы на базе автомобилей "Хамви", противник может вырваться на оперативный простор. Энергодар может оказаться если не в оперативном окружении, то с перерезанными путями снабжения. Может повториться история с Балаклеей.Украине гораздо логичнее наступать там. Да, есть проблема с форсированием водных преград. Но как отвлекающий маневр это может быть, потому что появление противника там может посеять панику в наших порядках и это создаст дополнительные проблемы, которые могут перерасти в кризис.Так что десант может быть если не на сам Энергодар, но на левую сторону Днепра на том участке.- Почему тяжелые потери ВСУ под Херсоном не сказываются на боевом духе противника?- Противник сейчас на подъеме. Это пик боевой формы ВСУ. Если сравнивать с Великой Отечественной войной, то это наступление немцев на Сталинград. Но мы развернули мобилизацию. Наше руководство осознает, что надо воевать по законам войны, а не по законам не пойми чего, когда на первом этапе операции запрещали штурмовать поселки, чтобы не порушить инфраструктуру.Попытка быть хорошими и быть миротворцами закончилась. Наступает переход к тотальной войне. А резервы Украины далеко не безграничны. По некоторым данным, с учетом выехавших и отколовшихся регионов, там осталось около 25 миллионов человек населения. Второй раз восполнить потери будет практически нереально.Тем не менее, противник за эту осень добился серьезных военных успехов. Это и харьковское направление, когда они отбили у нас большие территории, и на херсонском направлении они нас подвинули. Украина на кураже. Самое неприятное для нас, что они, начиная с мая накачивали военных и лояльное им население. Мол, ждите, сейчас подойдет помощь и осенью мы будем "освобождать" территории. И их пропаганда в кои-то веки попала пальцем в небо.Вообще украинское общество уже получило прививку от страха потерь в 2014 году (Иловайск и Дебальцево), и получает ее сейчас. И они получают хорошие новости с фронтов. Начиная с Северодонецка/Лисичанска в июле, мы не нанесли им ни одного существенного военного поражения. Поэтому у них снизился болевой порог от потерь, несмотря на то, что их 128-ая бригада в Ужгороде объявляет траур.Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель. Уже есть данные, что украинские мобилизованные отказываются наступать на российские порядки, потому что там плотный артиллерийский огонь и большие потери.Нам важно сбить их эмоциональный подъем, ситуация резко развернется.- Наши удары по инфраструктуре Украины наносятся только потому, что это надо делать? Или мы таким образом действительно сможем сломать военную машину Киева?- По законам войны — это логично. В ходе операции НАТО в Югославии, которая длилась гораздо меньше нашей, они выбили 1250 энергетических объектов от электростанций до трансформаторов. Электричество – это не только свет в домах. Это тяговые подстанции для электровозов, это работа НПЗ и это работа ремонтной промышленности.Поддерживать работу энергетики за счет сокращения потребления у населения бесконечно нельзя. Там уже начинаются отключения по графику. Следовательно, Украина скоро начнет резать промышленность, а это прямая польза для нашей армии. Меньше починенных танков и меньше выработанного топлива.Это логично и правильно. Этим надо было заниматься с либо с первого дня, либо с момента, когда стало понятно, что операция забуксовала и быстро проблему не решить.

https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html

https://ukraina.ru/20221019/1039905536.html

https://ukraina.ru/20221019/1039893576.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, херсон, россия, всу, днепр, артиллерия, энергодар, десант, энергетика, инфраструктура