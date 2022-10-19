https://ukraina.ru/20221019/1039901859.html

Токаева внесли в базу "Миротворца"

Токаева внесли в базу "Миротворца" - 19.10.2022 Украина.ру

Токаева внесли в базу "Миротворца"

Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает 19 октября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале

2022-10-19T11:26

2022-10-19T11:26

2022-10-19T11:26

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касым-жомарт токаев

миротворец

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Указано, что причина, по которой Токаев попал на скандальный сайт – "публичное отрицание российской агрессии против Украины".Также в среду стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Кахахстане Петра Врубелевского, который призывал "убивать как можно больше русских".В середине сентября Россия призывала ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних.

https://ukraina.ru/20221011/1039591065.html

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новости, казахстан, касым-жомарт токаев, миротворец