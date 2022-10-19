Токаева внесли в базу "Миротворца" - 19.10.2022 Украина.ру
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Токаева внесли в базу "Миротворца"
Токаева внесли в базу "Миротворца" - 19.10.2022 Украина.ру
Токаева внесли в базу "Миротворца"
Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает 19 октября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале
2022-10-19T11:26
2022-10-19T11:26
новости
казахстан
касым-жомарт токаев
миротворец
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Указано, что причина, по которой Токаев попал на скандальный сайт – "публичное отрицание российской агрессии против Украины".Также в среду стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Кахахстане Петра Врубелевского, который призывал "убивать как можно больше русских".В середине сентября Россия призывала ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних.
https://ukraina.ru/20221011/1039591065.html
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452
60
новости, казахстан, касым-жомарт токаев, миротворец
Новости, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Миротворец

Токаева внесли в базу "Миротворца"

11:26 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает 19 октября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале
Указано, что причина, по которой Токаев попал на скандальный сайт – "публичное отрицание российской агрессии против Украины".
Также в среду стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Кахахстане Петра Врубелевского, который призывал "убивать как можно больше русских".
В середине сентября Россия призывала ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец", на котором публикуются персональные данные неугодных Киеву граждан, в том числе несовершеннолетних.
Посольство Казахстана в Киеве
11 октября, 10:02
Посольство Казахстана могут эвакуировать с УкраиныСотрудников дипмиссии Казахстана на Украине могут эвакуировать. Об этом 11 октября сообщает "Sputnik Казахстан"
 
НовостиКазахстанКасым-Жомарт ТокаевМиротворец
 
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