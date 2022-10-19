https://ukraina.ru/20221019/1039891094.html

Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине

Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине - 19.10.2022 Украина.ру

Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в эфире немецкого канала ZDF о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине

2022-10-19T08:15

2022-10-19T08:15

2022-10-19T08:15

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нато

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По ее мнению, она не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось."НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", - заключила постпред.

https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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