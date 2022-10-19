Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039891094.html
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в эфире немецкого канала ZDF о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине
2022-10-19T08:15
2022-10-19T08:15
новости
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039745734_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_019139ff6a6ae0d1e4b37c79ac90528c.jpg
По ее мнению, она не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось."НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", - заключила постпред.
https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039745734_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_60d3b6cfaf8f55cd6843753b40774310.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, украина
Новости, НАТО, Украина

Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине

08:15 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в эфире немецкого канала ZDF о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине
"НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в войне, и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия, и в этом я не вижу изменения позиции", - сказала Смит.
По ее мнению, она не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось.
"НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", - заключила постпред.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:14
Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией
 
НовостиНАТОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
10:59В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
10:57Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
10:54Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады
10:45Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
10:43Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
10:39Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры
10:34Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО
10:06В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС
10:00Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
09:28"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине
09:25Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток"
09:23Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины
09:21Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
09:00Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября
09:00"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
08:45"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
08:43Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
08:42"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
08:39Обмануть, но приманить. На чем основаны принципы отношений Киева с Пекином
Лента новостейМолния