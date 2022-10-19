https://ukraina.ru/20221019/1039891094.html
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине - 19.10.2022 Украина.ру
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в эфире немецкого канала ZDF о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине
2022-10-19T08:15
2022-10-19T08:15
2022-10-19T08:15
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нато
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По ее мнению, она не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось."НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", - заключила постпред.
https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина
Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила в эфире немецкого канала ZDF о неизменности позиции невмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине
"НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в войне, и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия, и в этом я не вижу изменения позиции", - сказала Смит.
По ее мнению, она не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось.
"НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", - заключила постпред.