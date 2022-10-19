В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039890431.html
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу - 19.10.2022 Украина.ру
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
США купили Европу в период после Второй мировой войны, кода многие европейские страны оказались на грани "банкротства", пишет китайский портал "Гуаньча"
2022-10-19T07:40
2022-10-19T07:40
новости
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg
Издание отмечает, после распада СССР Вашингтон оказался "держателем контрольного пакета акций Европы", стремясь заполучить полную власть над регионом, Штаты взращивали проамериканские силы во многих важных сферах европейских стран, включая экономическую, финансовую, культурную и военную.По мнению издания, в мире немного независимых государств, их “можно пересчитать по пальцам одной руки”."Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса", — резюмирует издание.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа
Новости, США, Европа

В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу

07:40 19.10.2022
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
США купили Европу в период после Второй мировой войны, кода многие европейские страны оказались на грани "банкротства", пишет китайский портал "Гуаньча"
"Для того, чтобы упростить понимание, проведем аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла"", — говорится в статье.
Издание отмечает, после распада СССР Вашингтон оказался "держателем контрольного пакета акций Европы", стремясь заполучить полную власть над регионом, Штаты взращивали проамериканские силы во многих важных сферах европейских стран, включая экономическую, финансовую, культурную и военную.
По мнению издания, в мире немного независимых государств, их “можно пересчитать по пальцам одной руки”.
"Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса", — резюмирует издание.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:14
Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят
 
НовостиСШАЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
08:15"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
08:07Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
08:00"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
07:57Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
07:50Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
07:45"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
07:40В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
07:30Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
07:15"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
07:00Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
07:00Украина – не последняя точка для России, как и Тайвань для Китая - Дмитрий Дробницкий
06:45Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
06:30Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
06:15Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
06:12Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
06:00"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
05:45"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
05:30"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Лента новостейМолния