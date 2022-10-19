https://ukraina.ru/20221019/1039890431.html
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу - 19.10.2022 Украина.ру
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
США купили Европу в период после Второй мировой войны, кода многие европейские страны оказались на грани "банкротства", пишет китайский портал "Гуаньча"
2022-10-19T07:40
2022-10-19T07:40
2022-10-19T07:40
новости
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg
Издание отмечает, после распада СССР Вашингтон оказался "держателем контрольного пакета акций Европы", стремясь заполучить полную власть над регионом, Штаты взращивали проамериканские силы во многих важных сферах европейских стран, включая экономическую, финансовую, культурную и военную.По мнению издания, в мире немного независимых государств, их “можно пересчитать по пальцам одной руки”."Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса", — резюмирует издание.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:14:1920:1454_1920x0_80_0_0_6ef70bd1a470d15b205008b43a27e007.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа
В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
США купили Европу в период после Второй мировой войны, кода многие европейские страны оказались на грани "банкротства", пишет китайский портал "Гуаньча"
"Для того, чтобы упростить понимание, проведем аналогию. После Второй мировой войны многие европейские страны как бизнесмены оказались на грани "банкротства". В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество денег и купил Европу, — в истории это событие известно как "план Маршалла"", — говорится в статье.
Издание отмечает, после распада СССР Вашингтон оказался "держателем контрольного пакета акций Европы", стремясь заполучить полную власть над регионом, Штаты взращивали проамериканские силы во многих важных сферах европейских стран, включая экономическую, финансовую, культурную и военную.
По мнению издания, в мире немного независимых государств, их “можно пересчитать по пальцам одной руки”.
"Вот причина, по которой мы часто видим, как ЕС следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи. Вот почему континент часто идет против здравого смысла и делает то, что остальным кажется странным. Он просто реализуют решения головного офиса", — резюмирует издание.