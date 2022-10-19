Главное на 19 октября: в России и в мире
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© rawpixel.com
В Краснодарском крае начнутся выплаты жителям жилого дома в пострадавшим при падении самолета, тем временем в Грузии продолжают судить экс-президента Михаила Саакашвили, а в Нидерландах обсуждают долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать Украину более сильной и устойчивой. Об этих и других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру
Россия
Пройдет заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ
Участникам встречи предстоит определить дальнейшие меры по вопросам создания межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств-членов ОДКБ, обеспечения взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества, а также совершенствования кооперационного взаимодействия предприятий и организаций ОПК (ВПК) государств-членов Организации.
Состоится вывоз и установка ракеты "Союз-2.1б" с первым аппаратом многоспутниковой группировки "Сфера" "Скиф-Д"
Как ранее сообщали в Роскосмосе, до 2027 года планируется запуск шести космических аппаратов многоспутниковой системы "Скиф". Это обеспечит предоставление услуг широкополосного доступа в интернет для всей территории России. Спутники планируется размещать в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км.
Проект создания многофункциональной многоспутниковой системы "Сфера" предполагает запуск 388 космических аппаратов, при этом строительство 162 спутников уже профинансировано.
В Краснодарском крае начнутся выплаты жителям жилого дома, пострадавшим при падении самолета
Вечером 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал в одном из жилых кварталов Ейска в Краснодарском крае. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться. В девятиэтажном доме начался пожар. Погибли 13 человек, 19 ранены.
Пройдет судебное заседание по иску минфина Сахалинской области и Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited
В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы.
Ранее компания ExxonMobil, которой принадлежало 30% в "Сахалине-1", заявила о планах подать в суд, если ей не разрешат выйти из нефтегазового проекта. Компания объявила о выходе из "Сахалина-1" еще в марте.
В августе президент России Владимир Путин запретил иностранным акционерам из "недружественных" стран продажу стратегических активов ТЭК без специального решения. Этот запрет коснулся а том числе проекта "Сахалин-1".
В России изменяются пошлины на экспорт зерновых
Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России в феврале 2021 года, он пришел на смену фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж.
Согласно документу, пошлина на экспорт пшеницы из России будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. В таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.
Газпромбанк отменит плату за хранение долларов и евро на брокерских счетах
Комиссия за хранение на брокерских счетах долларов и евро в Газпромбанке аннулируется с 19 октября. Об этом сказано на сайте банка. Плата за хранение швейцарских франков сохраняется без изменения ставки тарифа.
Ближнее зарубежье
В Грузии состоится судебное заседание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Михаилом Саакашвили
Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.
Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре 2021 года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.
Мир
В Совете Безопасности ООН в США пройдут:
– брифинг по выполнению резолюции СБ ООН 1559 по Ливану;
– брифинг Комитета СБ ООН по Сомали;
– брифинг и консультации по многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA).
– брифинг по выполнению резолюции СБ ООН 1559 по Ливану;
– брифинг Комитета СБ ООН по Сомали;
– брифинг и консультации по многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA).
В КНР с ежегодным посланием к Законодательному совету обратится глава администрации Гонконга Джон Ли
В Бельгии состоится трехсторонний социальный саммит ЕС
В Нидерландах пройдет конференция по восстановлению Украины
"Цель встречи заключается в том, чтобы собрать различные голландские организации, которые уже участвуют или хотят принять участие в реконструкции, чтобы Нидерланды были хорошо подготовлены к этому", - отмечается в документе, распространенном МИД страны.
На конференции будут обсуждаться различные темы, такие как роль бизнеса и запуск государственно-частных инициатив в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и здравоохранения.
Первоочередное внимание будет уделено краткосрочным нуждам - подготовке к предстоящей зиме, однако обсуждаться будут и долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать Украину более сильной и устойчивой, а также вопросы сохранения культурного наследия.
Вчера, 16:51Министр обороны Великобритании экстренно вылетел в США для обсуждения УкраиныМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес экстренно вылетел в США, чтобы обсудить "ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки". Об этом 18 октября пишут журналисты лондонской газеты Evening Standard