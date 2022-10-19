https://ukraina.ru/20221019/1039886039.html

Главное на 19 октября: в России и в мире

Главное на 19 октября: в России и в мире

Главное на 19 октября: в России и в мире

В Краснодарском крае начнутся выплаты жителям жилого дома в пострадавшим при падении самолета, тем временем в Грузии продолжают судить экс-президента Михаила Саакашвили, а в Нидерландах обсуждают долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать Украину более сильной и устойчивой. Об этих и других событиях дня - читайте в подборке Украина.ру

2022-10-19T03:47

2022-10-19T03:47

2022-10-19T03:47

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РоссияПройдет заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБУчастникам встречи предстоит определить дальнейшие меры по вопросам создания межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств-членов ОДКБ, обеспечения взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества, а также совершенствования кооперационного взаимодействия предприятий и организаций ОПК (ВПК) государств-членов Организации.Состоится вывоз и установка ракеты "Союз-2.1б" с первым аппаратом многоспутниковой группировки "Сфера" "Скиф-Д"Как ранее сообщали в Роскосмосе, до 2027 года планируется запуск шести космических аппаратов многоспутниковой системы "Скиф". Это обеспечит предоставление услуг широкополосного доступа в интернет для всей территории России. Спутники планируется размещать в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км.Проект создания многофункциональной многоспутниковой системы "Сфера" предполагает запуск 388 космических аппаратов, при этом строительство 162 спутников уже профинансировано.В Краснодарском крае начнутся выплаты жителям жилого дома, пострадавшим при падении самолетаВечером 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал в одном из жилых кварталов Ейска в Краснодарском крае. По предварительной информации, пилот успел катапультироваться. В девятиэтажном доме начался пожар. Погибли 13 человек, 19 ранены.Пройдет судебное заседание по иску минфина Сахалинской области и Генпрокуратуры РФ к Exxon Neftegas LimitedВ качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы.Ранее компания ExxonMobil, которой принадлежало 30% в "Сахалине-1", заявила о планах подать в суд, если ей не разрешат выйти из нефтегазового проекта. Компания объявила о выходе из "Сахалина-1" еще в марте. В августе президент России Владимир Путин запретил иностранным акционерам из "недружественных" стран продажу стратегических активов ТЭК без специального решения. Этот запрет коснулся а том числе проекта "Сахалин-1".В России изменяются пошлины на экспорт зерновыхМеханизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России в феврале 2021 года, он пришел на смену фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж.Согласно документу, пошлина на экспорт пшеницы из России будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. В таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.Газпромбанк отменит плату за хранение долларов и евро на брокерских счетахКомиссия за хранение на брокерских счетах долларов и евро в Газпромбанке аннулируется с 19 октября. Об этом сказано на сайте банка. Плата за хранение швейцарских франков сохраняется без изменения ставки тарифа.Ближнее зарубежьеВ Грузии состоится судебное заседание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Михаилом СаакашвилиСаакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре 2021 года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.МирВ Совете Безопасности ООН в США пройдут:– брифинг по выполнению резолюции СБ ООН 1559 по Ливану;– брифинг Комитета СБ ООН по Сомали;– брифинг и консультации по многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA).В КНР с ежегодным посланием к Законодательному совету обратится глава администрации Гонконга Джон ЛиВ Бельгии состоится трехсторонний социальный саммит ЕСВ Нидерландах пройдет конференция по восстановлению УкраиныНа конференции будут обсуждаться различные темы, такие как роль бизнеса и запуск государственно-частных инициатив в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и здравоохранения. Первоочередное внимание будет уделено краткосрочным нуждам - подготовке к предстоящей зиме, однако обсуждаться будут и долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать Украину более сильной и устойчивой, а также вопросы сохранения культурного наследия.

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, россия, украина, грузия, нидерланды, саакашвили