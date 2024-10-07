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Бои за Каховский плацдарм: последнее наступление Русской армии на юге России

Бои за Каховский плацдарм: последнее наступление Русской армии на юге России - 07.10.2024 Украина.ру

Бои за Каховский плацдарм: последнее наступление Русской армии на юге России

4 апреля 1920 года командующего Вооружёнными силами юга России (ВСЮР) генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина сменил другой генерал-лейтенант — Пётр Николаевич Врангель. За привычку носить чёрную кавказскую черкеску с газырями и чёрную папаху, а также за наследственный титул в войсках его прозвали "чёрным бароном"

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

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запорожье

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11 мая с его подачи ВСЮР сменили свое название и стали Русской армией. Это было время, когда поляки и их союзники петлюровцы захватили Киев и плацдармы на левом берегу Днепра. Казалось, появился новый шанс сломить хребет "красной гидре".7 июня подразделения Русской армии смогли прорваться из Крыма через Перекопские и Чонгарские укрепления. Красная армия в северном Причерноморье была разбита. Уже через неделю белые захватили почти всю Северную Таврию, около 7 тысяч пленных, 27 орудий, 2 бронепоезда.Организованное в начале июля контрнаступление красных провалилось. Конную группу комкора Дмитрия Жлобы численностью до 8 тысяч сабель войска Врангеля уничтожили полностью. Воспользовавшись этой победой, они продолжили наступление. Уже 2 августа им удалось на несколько дней захватить Александровск (современное Запорожье).Советские власти не собирались с этим мириться.К началу августа им удалось освободить Киев и отбросить поляков на запад, подразделения Красной армии наступали на Львов и Варшаву. Было организовано наступление и в Северной Таврии.7 августа в районе Каховки красным удалось переправиться через Днепр и ударить в тыл 2-му корпусу генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащева. По замыслу советского командования, ударной группе предстояло прорваться в район Перекопа и отрезать белые части от Крыма. До своей цели наступающие не дошли всего 25 километров. В результате ожесточённых боёв слащёвцы отбросили их обратно за Днепр. Только в районе Каховки у красных остался левобережный плацдарм глубиной до 12-15 километров, который нависал над врангелевскими войсками.Уже с 8 августа на нем под командованием заместителя начальника инженеров Южного фронта, бывшего подполковника царской армии Дмитрия Михайловича Карбышева по всем правилам инженерной науки начали сооружаться полевые укрепления. С правого берега оборонявшихся прикрыли крупнокалиберные орудия ТАОН (тяжелой артиллерии особого назначения). Начавшееся 13 августа наступление на плацдарм 2-го корпуса генерала Слащёва окончилось безрезультатно, и он подал в отставку.Тем временем советские войска потерпели тяжелое поражение от поляков в сражении на Висле.Польский диктатор Юзеф Пилсудский, не подписывая никаких договоров, дал понять Врангелю, что в случае успеха его войск поляки окажут содействие, чтобы совместными силами окончательно разгромить большевизм. Кроме того, начальник польской военной миссии уведомил барона, что польское правительство готово из интернированных в Польше русских офицеров и сочувствующих белому движению пленных красноармейцев сформировать 80-тысячную армию.30 сентября для ускорения переговорного процесса Врангель направил в Париж своих эмиссаров.Барон не знал, что в личных беседах со своими приближенными Пилсудский не раз признавался, что на самом деле не хочет помогать "белым". Его вполне устроит, если Врангель проиграет. В этом случае Россия, пока ею будут управлять большевики, развалится, а возродившаяся Польша воспользуется этим, чтобы снова стать великой страной "от можа до можа".За эту его стратегическую ошибку Польша поплатится потом, в сентябре 1939 года.А пока в белогвардейских штабах о далеко идущих планах своих новых потенциальных союзников не знали и готовились к проведению наступательной операции на правобережье Днепра. Планировалось, что польская армия и их союзники петлюровцы выйдут на линию Киев — Фастов — Умань, после чего поведут наступление на Елисаветград (до 2016 года — город Кировоград), где и встретятся с врангелевскими дивизиями.В начале сентября началось новое наступление белых.21 сентября они снова захватили Александровск. В ночь на 24 сентября бойцы Марковской дивизии высадились на Хортице. Упорные бои развернулись на севере Таврии за крупный железнодорожный узел Синельниково и на востоке — за Мариуполь, эти города несколько раз переходили из рук в руки. К началу октября Русская армия рассеяла своих противников (красные дивизии и отряды батьки Махно) на всём фронте от Азовского моря до Александровска и развязала себе руки для Заднепровской операции (в советских источниках — Правобережной).Самые лучшие, самые надёжные дивизии Врангеля — Корниловская, Марковская, Дроздовская и Кубанская казачья, — готовясь к наступлению, сконцентрировались в районе Александровска. При Марковской дивизии планировалось сформировать Украинский батальон, который на правом берегу Днепра предполагалось развернуть в дивизию. К "марковцам" даже прибыли, как вспоминал потом один из них, "какие-то не внушавшие своим внешним видом доверия украинцы, говорившие на мове".Южнее Александровска и Никополя планировалась переправа 2-й Русской армии генерал-лейтенанта Даниила Павловича Драценко. На правом берегу ее части совместно с кубанцами должны были окружить и занять Никополь, а после разгромить тылы Каховского плацдарма и отрезать закрепившиеся на нем войска.Каково же было удивление барона Врангеля, когда он узнал, что за его спиной поляки ведут с красными сепаратные переговоры.Французы заверили барона, что ни о каком заключении мира речь не идёт. Просто целый ряд европейских государств, чья экономика страдает от отсутствия на их рынках российского сырья, блокирует поставки в Польшу снарядов и вооружений. В связи с этим Пилсудский взял паузу и будет максимально оттягивать силы красных путем переговоров. Врангель не очень-то им верил, но другого выхода у него не было — проведение Заднепровской наступательной операции он не отменил.А в это время советское командование стремительно перебрасывало на Южный фронт силы, занятые ранее в боях с поляками: в первую очередь 1-ю конную армию Семёна Будённого, а также свежие пехотные части, броневики, танки, артиллерию. Ленин поставил задачу — разгромить Врангеля до зимы. По личному его указанию командовать фронтом поручили Михаилу Фрунзе. Именно он ранее сыграл определяющую роль в разгроме Колчака, умиротворении уральских казаков, захвате Туркестана.Уже 2 октября Фрунзе подписал очередной союзнический договор с батькой Махно.В короткий срок красные дивизии численно превысили белогвардейские. Теперь это уже были не те недисциплинированные толпы, которые разбегались при первом же столкновении с вышколенными "железными" офицерскими частями.Два с половиной года Гражданской войны преобразили подразделения красных — они приобрели стойкость в обороне и инициативность в наступлении. В то же время белые дивизии во многом комплектовались из бывших пленных красноармейцев и насильно мобилизованных крестьян, готовых дезертировать при первой же опасности. Эти факторы предопределили дальнейшее развитие событий.8 октября к 3:00 ночи полки Марковской и Корниловской дивизий белых сосредоточились на Хортице в районе брода. Бойцы лежали в прибрежном кустарнике всего в 200-300 метрах от противника.Красные, услышав подозрительный шум, открыли ружейный и пулеметный огонь, потом начался артобстрел, но белым везло, канониры противника били по пустому месту. Затем их отвлекла артиллерия Корниловской дивизии, завязалась контрбатарейная борьба. Под шум её канонады белогвардейцы бросились форсировать Днепр. Брод оказался неглубоким — по грудь. Уже через несколько минут врангелевцы оказались во вражеских окопах. Два "красных" полка отошли в беспорядке, побросав вооружение и раненых.В образовавшийся прорыв хлынули белогвардейские войска. Кубанская казачья дивизия генерал-лейтенанта Николая Гавриловича Бабиева захватила Токмаковку и рвалась к Апостолово, в тыл Никопольской группировке красных.Тем временем 9-10 октября южнее Никополя в районе села Ушкалка на правый брег переправился 3-й корпус белых из 2-й Русской армии генерала Драценко и ударил навстречу наступавшей от Александровска коннице. 11 октября 42-й Донской стрелковый полк занял южную окраину Никополя, а с северо-востока в город ворвались кубанцы генерала Бабиева, преследуя красных, отходивших в северном направлении.Но на этом успехи врангелевцев и закончились.Используя свой численный перевес, войска Южного фронта ударили одновременно с востока по Донскому корпусу, сражавшемуся в районе Мелитополя, с Каховского плацдарма и Херсона, угрожая, отрезать белых от их крымских баз снабжения, из района Екатеринослава, с запада от Апостолово. Врангель вынужден был перебросить Корниловскую и Дроздовскую дивизии обратно на левый берег.В результате, когда 2-я конная армия Филиппа Миронова 13 октября атаковала кубанских казаков генерала Бабиева, помочь им было некому. В ожесточенных боях командующие-кавалеристы участвовали лично: генерал Бабиев, погиб, а под командармом Мироновым убило коня.Кубанцы были разгромлены и переправились на левый берег. Следом переправились и подразделения 2-й армии генерала Драценко, которого Врангель обвинил в топтании на месте и срыве операции. В этот же день, уничтожив за собой мосты через Днепр, переправилась обратно на Хортицу и Марковская дивизия.К 15 октября белых частей на Правом берегу Днепра не осталось.Одновременно врангелевцы предприняли ещё одно отчаянное наступление на Каховский плацдарм.14 октября около 6 тысяч белогвардейцев 2-го корпуса генерала-лейтенанта Владимира Константиновича Витковского при поддержке 700 кавалеристов, 12 танков, 14 бронеавтомобилей, 80 орудий и 200 пулемётов перешли в наступление. Им противостояли 11 тысяч красногвардейцев, 10 бронеавтомобилей, 52 орудия и 368 пулемётов.За месяц красный военинженер Карбышев превратил плацдарм в неприступную крепость с тремя линиями обороны. Их усилили 76,2-мм зенитными орудиями Лендера, поставленными на прямую наводку, батареями стационарных огнемётов, артиллерийскими броневиками и специально подготовленными для борьбы с бронетехникой противника группами солдат.В результате ожесточённых боёв войска Врангеля потерпели тяжелейшее поражение: они потеряли 10 танков, 7 бронеавтомобилей и 70 пулемётов.К 17 октября белые выдохлись и зарылись в оборону, а уже через 11 дней в наступление перешли войска командарма Фрунзе. К 3 ноября Русская армия оказалась снова "запертой" в Крыму, ещё через две недели она была полностью уничтожена.

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история, запорожье, гражданская война, 1920, история новороссии, юзеф пилсудский, нестор махно, днепр, польша, красная армия, большевики, белая армия, крым, новороссия