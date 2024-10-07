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СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области

СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области - 07.10.2024 Украина.ру

СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области

Следственный комитет России возбудил дела о покушении на убийство и террористическом акте в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:25

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По данным следователей, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады ВСУ и других украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня.В результате были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.Подробнее об уголовных делах в отношении националистов - в материале "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет