СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области - 07.10.2024 Украина.ру
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СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области
СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области - 07.10.2024 Украина.ру
СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области
Следственный комитет России возбудил дела о покушении на убийство и террористическом акте в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области
2024-10-07T14:25
2024-10-07T14:25
новости
курская область
россия
украина
ск рф
вооруженные силы украины
следственный комитет
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По данным следователей, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады ВСУ и других украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня.В результате были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.Подробнее об уголовных делах в отношении националистов - в материале "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет

СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области

14:25 07.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следственный комитет России возбудил дела о покушении на убийство и террористическом акте в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области
По данным следователей, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады ВСУ и других украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня.
В результате были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.
Подробнее об уголовных делах в отношении националистов - в материале "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
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