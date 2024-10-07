СК завел дело на военнослужащих ВСУ, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Следственный комитет России возбудил дела о покушении на убийство и террористическом акте в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области
По данным следователей, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады ВСУ и других украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня.
В результате были повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.
Подробнее об уголовных делах в отношении националистов - в материале "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.