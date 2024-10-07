Главное за ночь 7 октября
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке в ДНР, сообщили в Минобороны.
О прилёте по промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области сообщают местные "власти".
В оккупированной части Запорожской области поражены объекты инфраструктуры, - местный гауляйтер Федоров.
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два майора:
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два майора:
- В Торецке (Дзержинске) наши войска продолжают продвижение в центре вдоль улиц Торговая и Рудничная и ведут штурмовые действия в направлении шахты "Центральная";
- на Запорожском фронте в движение пришло Каменское направление. Наши штурмовые группы при поддержке БПЛА продвинулись в северо-западную часть села Каменское.
- на Запорожском фронте в движение пришло Каменское направление. Наши штурмовые группы при поддержке БПЛА продвинулись в северо-западную часть села Каменское.
Партизаны на Украине помогли уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, - рассказали в подполье.
Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, жертв и пострадавших нет, - сообщили власти.
НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, идет постоянная отработка возможных вариантов - от Арктики до Черного моря, - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.