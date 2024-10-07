https://ukraina.ru/20241007/1057922111.html

Главное за ночь 7 октября

Главное за ночь 7 октября - 07.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 октября

ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в... Украина.ру, 07.10.2024

2024-10-07T08:04

2024-10-07T08:04

2024-10-07T08:04

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ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях.Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке в ДНР, сообщили в Минобороны.О прилёте по промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области сообщают местные "власти".В оккупированной части Запорожской области поражены объекты инфраструктуры, - местный гауляйтер Федоров.О следующих продвижениях на фронте сообщают Два майора:- В Торецке (Дзержинске) наши войска продолжают продвижение в центре вдоль улиц Торговая и Рудничная и ведут штурмовые действия в направлении шахты "Центральная";- на Запорожском фронте в движение пришло Каменское направление. Наши штурмовые группы при поддержке БПЛА продвинулись в северо-западную часть села Каменское.Партизаны на Украине помогли уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, - рассказали в подполье.Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, жертв и пострадавших нет, - сообщили власти.НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, идет постоянная отработка возможных вариантов - от Арктики до Черного моря, - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, минобороны, вкс, вооруженные силы украины