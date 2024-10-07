Главное за ночь 7 октября - 07.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241007/1057922111.html
Главное за ночь 7 октября
Главное за ночь 7 октября - 07.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 октября
ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в... Украина.ру, 07.10.2024
2024-10-07T08:04
2024-10-07T08:04
новости
россия
украина
минобороны
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057772551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b8eae5eaa6daac0665724d32f3a6164.jpg
ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях.Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке в ДНР, сообщили в Минобороны.О прилёте по промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области сообщают местные "власти".В оккупированной части Запорожской области поражены объекты инфраструктуры, - местный гауляйтер Федоров.О следующих продвижениях на фронте сообщают Два майора:- В Торецке (Дзержинске) наши войска продолжают продвижение в центре вдоль улиц Торговая и Рудничная и ведут штурмовые действия в направлении шахты "Центральная";- на Запорожском фронте в движение пришло Каменское направление. Наши штурмовые группы при поддержке БПЛА продвинулись в северо-западную часть села Каменское.Партизаны на Украине помогли уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, - рассказали в подполье.Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, жертв и пострадавших нет, - сообщили власти.НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, идет постоянная отработка возможных вариантов - от Арктики до Черного моря, - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057772551_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e4ba66a37f94b7199521c69d3a32cf9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, минобороны, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Минобороны, ВКС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 7 октября

08:04 07.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС и ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Ночью цели были поражены в Днепропетровске, Сумах, Харькове, Чернигове, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Подразделения группировки российских войск "Восток" продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке в ДНР, сообщили в Минобороны.
О прилёте по промышленному объекту в Павлограде Днепропетровской области сообщают местные "власти".
В оккупированной части Запорожской области поражены объекты инфраструктуры, - местный гауляйтер Федоров.

О следующих продвижениях на фронте сообщают Два майора:
- В Торецке (Дзержинске) наши войска продолжают продвижение в центре вдоль улиц Торговая и Рудничная и ведут штурмовые действия в направлении шахты "Центральная";

- на Запорожском фронте в движение пришло Каменское направление. Наши штурмовые группы при поддержке БПЛА продвинулись в северо-западную часть села Каменское.
Партизаны на Украине помогли уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, - рассказали в подполье.
Возгорание возникло на феодосийской нефтебазе, жертв и пострадавших нет, - сообщили власти.
НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией, идет постоянная отработка возможных вариантов - от Арктики до Черного моря, - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаМинобороныВКСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Как Россия сорвала нападение на Белгород и в какую мясорубку засунут новую группировку ВСУ - Самойлов
10:27Покинем НАТО ради мира: "Патриоты" Франции отреагировали на планы альянса о расширении
09:31Преступления наёмников, пожар в Феодосии. Главное на Украине на утро 7 октября
09:10Лукашенко в поздравлении Путину высказался о развитии белорусско-российских отношений
08:47Пожары и повреждения: украинские власти пожаловались на последствия ударов ВС РФ
08:26ПВО за ночь сбила больше 20 украинских дронов над Россией — Минобороны
08:04Главное за ночь 7 октября
07:50"Защищает независимость России": Володин поздравил Путина с днем рождения
07:30Взрывы гремят в нескольких регионах Украины
07:14Оттесняют врага и продвигаются: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ
06:37Чагос отклеился. На руинах Британской колониальной империи очередное крушение
06:23Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
06:15Самые громкие скандалы прошедшей недели. Экс-главкома Залужного пытался убить офис президента Украины?
05:27Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции
05:00Герой России рассказал, что "больше всего бесит американских хозяев Европы"
04:40Самойлов рассказал, как Украина усилила свой военный ресурс
04:20Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма"
04:00Эксперт: "Украина – это государственная машина, пытаться закидать ее шапками не стоит"
03:40Липовой рассказал, как в России относятся к политэмигрантам
03:20Самойлов рассказал про "сеанс психотерапии для киевского режима" от НАТО
Лента новостейМолния