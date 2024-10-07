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Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября

Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября - 07.10.2024 Украина.ру

Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября

Минобороны РФ предупредило о готовящейся Украиной провокации с химическим оружием. Украинские военные продолжают атаковать территорию России

2024-10-07T13:00

2024-10-07T13:00

2024-10-07T13:30

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украина

россия

суджа

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Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", — отметил он.План Украины, по его словам, заключается в следующем: представить материалы сфабрикованных "доказательств" применения Россией отравляющих веществ на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября; передать "доказательства" представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета; лишить представителей России должностей в Техсекретариате ОЗХО."Сообщения о закупках Украиной токсичных химикатов, включенных в списки Конвенции, и молчание ОЗХО по данным фактам вызывают ещё больше вопросов. Речь идет о поставках Киеву триэтаноламина – соединения, которое используется для производства азотистого иприта. Основными импортёрами этого химиката на территорию Украины являются украинские компании "Реагент" и "Реалаб". Только в июле 2024 года компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина. При этом в открытом доступе отсутствуют сведения. Для каких целей он был закуплен. В ежегодных объявлениях Украины в ОЗХО информация об этом тоже отсутствует", - рассказывал генерал-лейтенант.Если провокация удастся, будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия. При этом материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ будут направлены в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.Кириллов рассказал, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн."Соединённые Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре", - заявляла последняя.Ещё одно свидетельство готовящейся провокации — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объёмах.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована ещё одна площадка, которая контролируется США и используется для сведения счетов с неугодными странами, подытожил генерал-лейтенант.Он также заявил, что сама Украина за время специальной военной операции более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях, подчеркнул генерал. Кириллов также описал случай в Судже."Так, 11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадало более 20 человек. Анализ отобранных проб, проведенный в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки. Хотел бы отметить, что указанные боеприпасы в количестве 3800 штук были поставлены Украине в сентябре 2023 года в рамках пакета военной помощи", - отметил Кириллов.Он обратил внимание на то, что проведённые в американской военной лаборатории Форт-Детрик исследования токсичности металлохлоридной смеси из боеприпасов такого типа показали, что продукты её горения обладают сильным раздражающим действием на верхние дыхательные пути и могут вызывать тяжелые отравления. Всё это послужило основанием для запрета производства и использования таких снарядов в США.Примечательно, что несмотря на то, что Россия представила всю необходимую доказательную базу в Техсекретариат ОЗХО, содержательной реакции на произошедшее она так и не получила.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 55 ударов.Над донецком направлении ВСУ осуществили 13 обстрелов, на горловском направлении — 42 обстрела, выпустив в общей сложности 191 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух и ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА, по Петровскому району Донецка — 11 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 40 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 9; Обрывка — 4; Великая Лепетиха — 1; Райское — 3; Князе-Григоровка — 5; Козачьи Лагеря — 7; Малая Лепетиха — 2; Масловка — 2; Тополевка — 2; Днепряны — 5. В результате обстрелов со стороны ВСУ в Козачьих Лагерях ранен мужчина, в Новой Каховке загорелся жилой дом. Также в поселке Каиры повреждена подстанция", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Малая Лепетиха, Горностаевка, Великая Лепетиха, Таврийск, Васильевка, Чернянка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.Днём 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Журавлёвка, Ближнее, Красный Хутор, Отрадное, Устинка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и трёх БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Повреждена одна квартира в МКД", - писал губернатор.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Грузское и Стригуны атакованы одним беспилотником и 2 боеприпасами в ходе одного обстрела. Повреждены 2 надворные постройки и автомобиль.В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано одним беспилотником. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 9 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 2 беспилотника. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Ломное и Рождественка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 2 БПЛА. Без пострадавших и повреждений", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Колотиловка и Романовка выпущено 28 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, а также 6 беспилотников. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Зиборовка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Середа, Терезовка и Щигоревка, а также хуторам Балки и Марьино выпущено 38 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 11 БПЛА, из которых 4 сбиты. Ранены два мирных жителя. Одна пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, вторая — после оказания медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно. В селе Муром вследствие атак дронов огнём уничтожен жилой дом. За прошедшие сутки повреждены 2 МКД, 2 частных дома, надворная постройка, 3 автомобиля, социальный объект, склад, производственное и офисное здания и линия электропередачи", - писал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи трижды предупреждал земляков о ракетной опасности."Украинская ракета и 1 БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области этим утром. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - сообщил он в 11:00.В самой области продолжаются бои со вторгнувшимися туда украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об отношении украинского государства к гражданам - в статье Сергея Зуева "Они - не рабы? Украинские эксперты заподозрили свое государство в антигуманном отношении к народу".

https://ukraina.ru/20241007/1057922935.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, суджа, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, озхо, совет безопасности оон, химическое оружие