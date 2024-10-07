США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
15:23 07.10.2024 (обновлено: 15:24 07.10.2024)
Северный поток-2
Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". Такое заявление 7 октября сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
Для подрыва "Северных потоков" были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб, заявил Нарышкин. По его словам, в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых, такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.
26 сентября, 10:06Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России