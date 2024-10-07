США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка - 07.10.2024 Украина.ру
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США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка - 07.10.2024 Украина.ру
США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка
Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". Такое заявление 7 октября сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
2024-10-07T15:23
2024-10-07T15:24
новости
северный поток
служба внешней разведки
сергей нарышкин
сеймур херш
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россия
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Для подрыва "Северных потоков" были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб, заявил Нарышкин. По его словам, в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых, такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.
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новости, северный поток, служба внешней разведки , сергей нарышкин, сеймур херш, джо байден, сша, россия, германия, британия
Новости, Северный поток, Служба внешней разведки , Сергей Нарышкин, Сеймур Херш, Джо Байден, США, Россия, Германия, Британия

США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведка

15:23 07.10.2024 (обновлено: 15:24 07.10.2024)
 
Северный поток-2
Северный поток-2
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Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". Такое заявление 7 октября сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
Для подрыва "Северных потоков" были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб, заявил Нарышкин. По его словам, в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых, такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.
Утечка газа Северный поток
26 сентября, 10:06
Не выдерживает критики: в СВР отреагировали на немецкую версию теракта на "Северных потоках"Версия подконтрольных США и Британии немецких структур о том, что "Северные потоки" самостоятельно взорвали украинские экстремисты, не выдерживает никакой критики. Однако Берлин упорно на ней настаивает, потому что ничего другого ему не позволяют. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.
 
НовостиСеверный потокСлужба внешней разведкиСергей НарышкинСеймур ХершДжо БайденСШАРоссияГерманияБритания
 
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