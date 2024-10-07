https://ukraina.ru/20241007/1057928278.html

Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов

Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов - 07.10.2024 Украина.ру

Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию - Кириллов

Киев готовит провокацию с химическим оружием, после проведения которой обвинит Россию. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 7 октября

2024-10-07T12:19

2024-10-07T12:19

2024-10-07T12:19

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Он добавил, что еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.Речь идет о передаче Киеву 283 тысяч противогазов, по 500 тысяч - защитных перчаток и противохимических пакетов, а также 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления наличия в организме боевых отравляющих веществ. Кириллов напомнил, что в 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину более 55 тысяч средств индивидуальной защиты, свыше 600 тысяч ампул антидота от фосфорорганических веществ, а также многое другое.Кириллов также обратил внимание на то, последние месяцы специалисты Национальной академии наук Украины активно разрабатывали соединения для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического и кожно-нарывного действия. Он также заострил внимание на причастности к готовящейся провокации Вашингтона. По словам Кириллова, об этом свидетельствуют слова официального представителя США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Николя Шампейна, заявившего, что "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре"."Мы понимаем, в каком направлении будет организована работа ОЗХО в отношении нашего государства. Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - резюмировал Кириллов.В начале октября Служба внешней разведки (СВР) РФ распространила информацию о том, что спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии.Это не первый раз, когда Запад использует химическое оружие для достижения своих политических целей. Про некоторые из них можно прочитать в материалах ОЗХО опровергла химатаку сирийских войск в Хан-Шейхуне и Крупная провокация: В Идлибе начались съемки постановочной химатаки сирийской армии.

https://ukraina.ru/20241001/1057804345.html

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новости, россия, украина, киев, озхо, служба внешней разведки , химическое оружие, провокация, вашингтон