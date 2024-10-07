Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Сотрудникам аппарата Верховной Рады запретили использовать Telegram. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале
"Аппарат Верховной рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Получил распоряжение от аппарата Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады", - написал Юрчишин.
По его словам, в частности, запрещается устанавливать и пользоваться Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности, запрещается служебная коммуникация в мессенджере и передача данных, используемые в работе, вводится обязательная двухфакторная авторизация.
"Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - добавил Юрчишин.
В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 20 сентября сообщил, что работникам украинских органов власти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.