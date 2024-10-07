https://ukraina.ru/20241007/1057930911.html

Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram

Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram - 07.10.2024 Украина.ру

Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram

Сотрудникам аппарата Верховной Рады запретили использовать Telegram. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале

2024-10-07T13:46

2024-10-07T13:46

2024-10-07T13:46

telegram

рада

верховная рада

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/15/1042836153_0:219:2934:1869_1920x0_80_0_0_9302e49bce5d299942000306e6f45b75.jpg.webp

"Аппарат Верховной рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Получил распоряжение от аппарата Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады", - написал Юрчишин.По его словам, в частности, запрещается устанавливать и пользоваться Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности, запрещается служебная коммуникация в мессенджере и передача данных, используемые в работе, вводится обязательная двухфакторная авторизация. В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 20 сентября сообщил, что работникам украинских органов власти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

telegram, рада, верховная рада, украина, новости