Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram - 07.10.2024 Украина.ру
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Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram - 07.10.2024 Украина.ру
Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram
Сотрудникам аппарата Верховной Рады запретили использовать Telegram. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале
2024-10-07T13:46
2024-10-07T13:46
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"Аппарат Верховной рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Получил распоряжение от аппарата Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады", - написал Юрчишин.По его словам, в частности, запрещается устанавливать и пользоваться Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности, запрещается служебная коммуникация в мессенджере и передача данных, используемые в работе, вводится обязательная двухфакторная авторизация. В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 20 сентября сообщил, что работникам украинских органов власти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
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Telegram, Рада, Верховная Рада, Украина, Новости

Сотрудникам Рады запретили общаться через Telegram

13:46 07.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Сотрудникам аппарата Верховной Рады запретили использовать Telegram. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале
"Аппарат Верховной рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Получил распоряжение от аппарата Рады с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады", - написал Юрчишин.
По его словам, в частности, запрещается устанавливать и пользоваться Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, используемых в служебной деятельности, запрещается служебная коммуникация в мессенджере и передача данных, используемые в работе, вводится обязательная двухфакторная авторизация.
"Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях", - добавил Юрчишин.
В конце августа депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 20 сентября сообщил, что работникам украинских органов власти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
Подробнее о запретах мессенджера - в материале "Дуров в отчаянии рыдает": Бужанский высмеял деятельность Рады против "Телеграм" на сайте Украина.ру.
 
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