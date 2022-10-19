https://ukraina.ru/20221019/1039845271.html

Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту

Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом

2022-10-19T04:45

2022-10-19T04:45

2022-10-19T04:45

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Эксперт рассказал, что террористическая технология, которую киевский режим использовал при организации теракта на Крымском мосту, предусматривают задействование людей, не подозревающих о своем участии в этом.Это довольно давно применяется, напоминает эксперт, и, скорее всего, был использован именно этот прием в организации проведения террористического акта.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221017/1039795949.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, теракт, крымский мост, технологии, терроризм