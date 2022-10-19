https://ukraina.ru/20221019/1039845271.html
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом
2022-10-19T04:45
2022-10-19T04:45
2022-10-19T04:45
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украина
теракт
крымский мост
технологии
терроризм
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Эксперт рассказал, что террористическая технология, которую киевский режим использовал при организации теракта на Крымском мосту, предусматривают задействование людей, не подозревающих о своем участии в этом.Это довольно давно применяется, напоминает эксперт, и, скорее всего, был использован именно этот прием в организации проведения террористического акта.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039795949.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, теракт, крымский мост, технологии, терроризм
Новости, Украина, теракт, Крымский мост, технологии, терроризм
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом