Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту - 19.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом
2022-10-19T04:45
2022-10-19T04:45
новости
украина
теракт
крымский мост
технологии
терроризм
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Эксперт рассказал, что террористическая технология, которую киевский режим использовал при организации теракта на Крымском мосту, предусматривают задействование людей, не подозревающих о своем участии в этом.Это довольно давно применяется, напоминает эксперт, и, скорее всего, был использован именно этот прием в организации проведения террористического акта.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039795949.html
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новости, украина, теракт, крымский мост, технологии, терроризм
Новости, Украина, теракт, Крымский мост, технологии, терроризм

Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту

04:45 19.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом
Эксперт рассказал, что террористическая технология, которую киевский режим использовал при организации теракта на Крымском мосту, предусматривают задействование людей, не подозревающих о своем участии в этом.
Как можно больше стараются задействовать людей, которые не знают, по сути своей, что они являются элементом некого террористического механизма, который должен привести в действие террористический акт.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
Это довольно давно применяется, напоминает эксперт, и, скорее всего, был использован именно этот прием в организации проведения террористического акта.
Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
Фотография Крымского моста с польского спутника Iceye
17 октября, 11:02
Киев использовал фотографии с польского спутника перед терактом на Крымском мостуУкраинские власти использовали фотографии с польского спутника Iceye перед терактом на Крымском мосту. Об этом сообщают журналисты польского издания Onet.pl
 
НовостиУкраинатерактКрымский мосттехнологиитерроризм
 
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