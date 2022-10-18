https://ukraina.ru/20221018/1039834223.html
Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине
Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине - 18.10.2022 Украина.ру
Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что больше не просит денег у Пентагона на оплату услуг системы связи Starlink на Украине. Об этом он написал 17 октября в своём Twitter
2022-10-18T08:36
2022-10-18T08:36
2022-10-18T08:36
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Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Для обеспечения её функционирования компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.Ранее американский предприниматель заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине, и попросил американское военное ведомство взять на себя связанные с этим расходы. Он также писал, что операции на Украине обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов .
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, сша, пентагон, связь
Новости, Илон Маск, США, Пентагон, связь
Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что больше не просит денег у Пентагона на оплату услуг системы связи Starlink на Украине. Об этом он написал 17 октября в своём Twitter
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Для обеспечения её функционирования компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.
"SpaceX уже отозвал запрос о финансировании", - написал Маск в в ответ на публикацию о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине.
Ранее американский предприниматель заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине, и попросил американское военное ведомство взять на себя связанные с этим расходы.
Он также писал, что операции на Украине обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов .