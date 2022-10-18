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Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине

Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине - 18.10.2022 Украина.ру

Маск больше не претендует на деньги Пентагона для оплаты Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что больше не просит денег у Пентагона на оплату услуг системы связи Starlink на Украине. Об этом он написал 17 октября в своём Twitter

2022-10-18T08:36

2022-10-18T08:36

2022-10-18T08:36

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Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Для обеспечения её функционирования компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.Ранее американский предприниматель заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине, и попросил американское военное ведомство взять на себя связанные с этим расходы. Он также писал, что операции на Украине обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов .

https://ukraina.ru/20221016/1039779040.html

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2022

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новости, илон маск, сша, пентагон, связь