https://ukraina.ru/20221018/1039801054.html
"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины
"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины - 18.10.2022 Украина.ру
"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины
Россия не ставит целью полное уничтожение украинской энергетики, потому что накануне зимы это привело бы к тому, что жизнь населения стала бы невыносимой, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-18T04:45
2022-10-18T04:45
2022-10-18T04:45
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Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.По его мнению, для полноценного многонедельного вывода из строя инфраструктуры Украины необходимо приличное количество ракетного оружия, которого у ВС РФ пока недостаточно, но оно накапливается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины
Россия не ставит целью полное уничтожение украинской энергетики, потому что накануне зимы это привело бы к тому, что жизнь населения стала бы невыносимой, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.
Гуманитарный фактор тоже имеет значение, потому что полный коллапс украинской энергетики накануне зимы привел бы к тому, что жизнь населения стала бы невыносимой. Кроме того, есть ставка, что основная победа будет достигнута на земле.
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его мнению, для полноценного многонедельного вывода из строя инфраструктуры Украины необходимо приличное количество ракетного оружия, которого у ВС РФ пока недостаточно, но оно накапливается.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.