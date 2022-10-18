https://ukraina.ru/20221018/1039801054.html

"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины

"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины - 18.10.2022 Украина.ру

"Победа будет достигнута на земле": эксперт объяснил, почему РФ не уничтожит всю энергетику Украины

Россия не ставит целью полное уничтожение украинской энергетики, потому что накануне зимы это привело бы к тому, что жизнь населения стала бы невыносимой, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-18T04:45

2022-10-18T04:45

2022-10-18T04:45

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Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.По его мнению, для полноценного многонедельного вывода из строя инфраструктуры Украины необходимо приличное количество ракетного оружия, которого у ВС РФ пока недостаточно, но оно накапливается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.

https://ukraina.ru/20221017/1039786689.html

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2022

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новости, россия, украина