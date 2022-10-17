https://ukraina.ru/20221017/1039811589.html

В Хмельницкой области аварийное отключение электричества – власти

В Хмельницкой области аварийное отключение электричества – власти - 17.10.2022 Украина.ру

В Хмельницкой области аварийное отключение электричества – власти

В Хмельницкой области после прилета аварийное отключение электроэнергии, сообщил 17 октября в своем телеграм-канале глава администрации региона Сергей Гамалий

2022-10-17T15:09

2022-10-17T15:09

2022-10-17T15:09

новости

хмельницкая область

электричество

электроэнергия

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Ранее он написал о том, что в области слышны взрывы.О взрывах также сообщают власти Львовской и Тернопольской областей, в Винницкой области – пожар после прилета, по свидетельствам очевидцев.Мэр Ровно Александр Третяк сообщает также об отключении света в городе и ряде районов Ровенской области.В первой половине дня энергетическая компания ДТЭК сообщила о стабилизационных отключениях электричества в городах Днепропетровской области: Днепропетровске (Днепре), Днепродзержинске (Каменском), Кривом Роге, Никополе, Павлограде, и большинстве районов.В Минобороны РФ подтвердили, что в понедельник ВС РФ нанесли очередные удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

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новости, хмельницкая область, электричество, электроэнергия