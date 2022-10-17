https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят

Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят - 17.10.2022 Украина.ру

Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят

Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T15:14

2022-10-17T15:14

2022-10-17T16:20

владимир скачко

эксклюзив

россия

сша

запад

украина

нато

йенс столтенберг

ес

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp

Если анализировать все словесные эскапады, исторгаемые в разных странах так называемого коллективного Запада, то его коллективная же мысль о спецвоенной операции (СВО) России на Украине свелась к следующему умозаключению: если не начать переговоры о мире, то все закончится ядерным конфликтом.Или даже войной с применением тактического ядерного оружия (ТЯО), которую, по мнению Запада, обязательно начнет Россия, потому что иначе она не сможет победить Украину и выполнить свои поставленные задачи. Для подтверждения серьезности своих выводов, с 17 по 30 октября 2022 года в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем пройдут плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с участием 14 стран и до 60 военных самолетов.В этих учениях важны два момента. Первый: генсек Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что «это плановые ежегодные учения, призванные обеспечить поддержание ядерных возможностей НАТО безопасными и эффективными». И подчеркнул, что учения не связаны с нынешним кризисом вокруг Украины и тем более никак не касаются России. Как бы не так! Именно о России и речь, ибо бельгийский телеканал RTBF зачем-то утверждает, что ни один из самолетов ВВС стран НАТО, участвующих в учениях, не приблизится к территории России ближе, чем на 1000 километров. Или предупреждает на всякий случай, ибо страшно. И Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей отменить учения, так как «в период высокой напряженности в ядерной сфере с Россией проводить такие учения безответственно».Второй: устроители акции уверяют, что боевое оружие в учениях Steadfast Noon задействовано не будет, но центром их будет база королевских ВВС Кляйн Брогель в бельгийской провинции Лимбург, где, по данным все той же Бельгийской коалиции против ядерного оружия, находятся ядерные боеголовки США. А значит, утверждает данная коалиция, учения на территории Бельгии делают эту страну потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта, особенно с учетом того, что:а) в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и главные институты ЕС. И уж если кого и бомбить ядерным оружием, так это столицу Бельгии;б) в Стратегической концепции НАТО, обновленной на саммите в Мадриде в июне 2022 года, лидеры Альянса подтвердили, что «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом». А значит, Россия, если что, всегда помнит об этом и долбанет — не промахнется по кому надо. Это-то и страшно бельгийцам.Но обвинения в ядерной эскалации — не единственное, в чем Запад, ведомый США, пытается обвинить Россию и сделать ее объектом атак всего так называемого цивилизованного человечества.Во-первых, сейчас опять активизировались американские попытки объявить Россию «спонсором терроризма», чтобы вогнать в еще более тесные и жесткие рамки рестрикций и ограничений: запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения, а также введение «других законов о санкциях, которые наказывают лица и страны, участвующие в торговле с государствами-спонсорами. На сегодня США признали спонсорами терроризма четыре государства: Сирию (в декабре 1979 года), Иран (январь 1984-го), КНДР (ноябрь 2017-го) и Кубу (январь 2021-го).А вот о России в таком качестве упорно и повсеместно заговорили летом этого года, когда признать Россию «спонсором терроризма» в Конгрессе США пригрозили… Госдепу все тех же США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси так и сказала госсекретарю Энтони Блинкену: Конгресс может признать Россию спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп, то есть примет спецзакон на эту тему.А вот буквально на днях, 13 октября сего года об этом же конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик в интервью Русской службе «Голоса Америки»* заявил, что все американские законодатели, входящие в Украинский кокус (группу сторонников) конгресса, будут делать все возможное, чтобы внести Россию в список государств — спонсоров терроризма. Только так можно остановить и Россию и ее президента Владимира Путина, уверен конгрессмен.Во-вторых, чуть ли не впервые из уст высокопоставленных американских чиновников, пусть и бывших, прозвучала прямая угроза в адрес президента Путина. Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире CBS, что если Россия применит ядерное оружие, то от США потребуется «очень ощутимая реакция», и это решение может стать для президента Владимира Путина «собственной предсмертной запиской». «Национальный командный орган власти — вот как мы это называем. Он законная военная цель… Должен знать, что на данный момент он (Путин. — Ред.) в нашем списке целей на такой случай», — сказал Болтон, размышляя о месте Путина в системе российской власти.Расчет тут простой: нахамить, обидеть, оскорбить лично. Чтобы спровоцировать в надежде на реакцию, которая скажется на всем ходе СВО, ожесточит ее, сделает более масштабной.В-третьих, на днях появилась еще одна статья обвинений в адрес России, озвученная на уровне спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен. Эта женщина на полном серьезе в интервью Agence France-Presse заявила, что изнасилования и сексуальные посягательства, якобы совершаемые специально накачанными «Виагрой» солдатами России на Украине, являются частью российской «военной стратегии» и «преднамеренной тактики по дегуманизации жертв». «Когда женщин держат целыми днями и насилуют, когда вы начинаете насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда вы видите серию увечий на половых органах, когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, накачанных "Виагрой", это явно военная стратегия. В отчете подтверждены преступления против человечности, совершенные российскими войсками, и, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия колеблется от четырех до 82 лет», — сказала она.Точно так же, как в использовании «Виагры» для насилия над женщинами противника обвиняли ливийских солдат Муаммара[СВС1] Каддафи. А член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман добавил: «Подобные вещи рассказывали об иракских солдатах во время их вторжения в Кувейт, которое было спровоцировано США».Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу сказала: «Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии».«Что тогда, что сейчас — обвинения едва ли будут подтверждены чем-то материальным. Даже фото бойца с коробкой из-под "Виагры" не будет», — заметил и депутат Вассерман.Но все помнят скандал с бывшей омбудсмен Украины Людмилой Денисовой, которая обвиняла силы СВО в том, что они извращенно насилуют не только женщин, но и стариков и детей. Обвинения оказались ложью, но они взбудоражили мировую общественность и подлили масла в мировой огонь русофобии.И, наконец, в-четвертых, сегодня очевидно, что коллективный Запад, ведомый США, заранее планировал что-то похожее на СВО, готовился к нему и провоцировал Россию на начало вооруженного конфликта. США сознательно, целенаправленно, системно и систематически гнали Украину на конфликт с Россией. А сами в это время готовили собственные тылы и избавлялись от других проблемных точек, которые могли бы быть использованы против них. Совсем по-другому в этом плане выглядит сегодня даже позорный прошлогодний уход США из Афганистана.Американцы, мол, прекрасно понимали, что проигрывают талибам**. И что если бы они оставались полновесно в Афганистане, то враги США (Россия или Иран с Китаем) могли бы использовать талибов**, чтобы те наносили все более ощутимые удары по США. А так США ушли, и один очаг напряженности, сжигания средств и отвлечения внимания от главного — от противостояния с Россией и Китаем — схлопнулся. Теперь США могут более четко и собранно сосредоточиться на главных задачах. Они и сосредоточились на поджоге Украины в подбрюшье России. И одновременно Европы, чтобы и ее «обезжирить» и подчинить обслуживанию своих хотелок. Это очень грамотная тактика оказалась: и талибы** никуда не делись, угрожая нестабильностью всему центральноазиатскому региону, и средства на них огромные тратить не надо, давить на Россию на Украине можно в полную силу.Точно так же США, подсаживая Европу на конфликт на Украине и превращая ее в довесок собственной экономики, лишают и Китай его последней геополитической задумки по увеличению своего влияния в мире. Имеется в виду ось «Один пояс, один путь»:Этот китайский проект был важной и действенной частью борьбы Китая за новый мировой экономический и финансовый порядок. И Россия была к нему пристегнута, и он развивался, а теперь, с падением Европы, исчезает конечный путь китайского проникновения и господства — Европа. Какой пояс «от Шанхая и Владивостока до Лиссабона», если Европы нет?О чем это говорит? О том, что в СВО на Украине идет борьба за влияние в мире. За то, будет он многополярным или однополярным — под эгидой США. Это уже само по себе масштабирует до невероятных размеров конфликт на Украине. Но объективно масштабирование СВО, выведение ее на мировой, если хотите, планетарный уровень вплоть до ядерного конфликта выгодно только США.Только создавая вселенский планетарный хаос, США могут рассчитывать на сохранение старого порядка, когда существовал монополярный мир с ними во главе. И только они решали, где и какой менеджер нужен, чтобы укротить ситуацию. Конфликт на Украине как часть этого вселенского хаоса отвлекал силы и России, и Европы. И не давал им утверждаться к в качестве самостоятельных центров. И сейчас еще не дает.Равно как и без решения проблемы Украины Россия не может обеспечить себе гарантии своей безопасности на западных и юго-западных границах и не может претендовать на роль региональной сверх державы и бросать вызов монополярному миру. Это США и нужно. Кроме того, бесконечная война будет сжигать ресурсы России и отвлекать ее средства и усилия от главного.И потому России — тоже объективно — выгодно проводить СВО как региональный конфликт. И побеждать в нем, гарантируя свою безопасность. Региональная победа на Украине с этой самой безопасностью в качестве главного приза-бонуса почти автоматически делает Россию лидером и в регионе, и в мире.Ситуация проста: США, проигрывая России на Украине, фактически теряют статус единоличного мирового гегемона, а вот Россия, побеждая неонацистский проамериканский режим на Украине, побеждает и в борьбе за кончину монополярного мира. После победы России на Украине мир уже никогда не будет таким, как был. И статус поменяется у всех. Об этом, собственно, и речь. И Россия говорит об этом открыто, а вот США, как всегда, юлят и по-англосаксонски коварно ищут выход из ситуации в свою пользу.И именно поэтому у России нет другого выхода, кроме как победить. И изменить мир.* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.** Движение «Талибан» — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221010/1039548992.html

https://ukraina.ru/20220926/1039086367.html

https://ukraina.ru/20221012/1039651278.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, эксклюзив, россия, сша, запад, украина, нато, йенс столтенберг, ес, иран, кндр, терроризм, владимир путин, джон болтон, китай