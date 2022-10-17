https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html

Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину

Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину - 17.10.2022 Украина.ру

Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину

Поставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

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Израилю придется признать нацистских преступников Бандеру и Шухевича национальными героями, если в Тель-Авиве примут решение о поставках оружия на Украину. По словам Медведева, такие поставки разрушат межгосударственные отношения Израиля с Россией. Израиль должен поставлять Украине оружие, как это делают страны НАТО и США. С таким заявлением 16 октября выступил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. Ранее Владимир Зеленский посетовал на то, что Израиль экспортирует оружие в другие страны.

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новости, медведев, израиль, украина, поставки