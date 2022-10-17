Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину - 17.10.2022 Украина.ру
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Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину
Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину - 17.10.2022 Украина.ру
Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину
Поставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
2022-10-17T12:44
2022-10-17T12:44
новости
медведев
израиль
украина
поставки
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Израилю придется признать нацистских преступников Бандеру и Шухевича национальными героями, если в Тель-Авиве примут решение о поставках оружия на Украину. По словам Медведева, такие поставки разрушат межгосударственные отношения Израиля с Россией. Израиль должен поставлять Украине оружие, как это делают страны НАТО и США. С таким заявлением 16 октября выступил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. Ранее Владимир Зеленский посетовал на то, что Израиль экспортирует оружие в другие страны.
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новости, медведев, израиль, украина, поставки
Новости, Медведев, Израиль, Украина, поставки

Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину

12:44 17.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Поставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
Израилю придется признать нацистских преступников Бандеру и Шухевича национальными героями, если в Тель-Авиве примут решение о поставках оружия на Украину. По словам Медведева, такие поставки разрушат межгосударственные отношения Израиля с Россией.
"Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", - написал Медведев.
Израиль должен поставлять Украине оружие, как это делают страны НАТО и США. С таким заявлением 16 октября выступил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. Ранее Владимир Зеленский посетовал на то, что Израиль экспортирует оружие в другие страны.
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Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France
 
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