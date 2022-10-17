Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на Украину
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Поставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
Израилю придется признать нацистских преступников Бандеру и Шухевича национальными героями, если в Тель-Авиве примут решение о поставках оружия на Украину. По словам Медведева, такие поставки разрушат межгосударственные отношения Израиля с Россией.
"Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", - написал Медведев.
Израиль должен поставлять Украине оружие, как это делают страны НАТО и США. С таким заявлением 16 октября выступил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. Ранее Владимир Зеленский посетовал на то, что Израиль экспортирует оружие в другие страны.