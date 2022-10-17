В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти - 17.10.2022 Украина.ру
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В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти
В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти - 17.10.2022 Украина.ру
В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти
В Днепропетровске (Днепре) и области пройдут "стабилизационные" отключения электричества во избежание аварий, сообщает 17 октября пресс-служба одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову)
2022-10-17T11:33
2022-10-17T11:33
новости
днепропетровск
днепропетровская область
электроэнергия
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Об отключениях компания предупреждает жилых массивов Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска (Каменского), Павлограда, Синельникова, Никополя, а также Царычанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского и Апостоловского районов.Ранее в сети появилась информация об атаке дрона-камикадзе офиса "Укрэнерго" в Киеве, но ее на данный момент никто не подтвердил.Также сообщается об обстреле энергетической инфраструктуры Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.
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новости, днепропетровск, днепропетровская область, электроэнергия
Новости, Днепропетровск, Днепропетровская область, электроэнергия

В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти

11:33 17.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Днепропетровске (Днепре) и области пройдут "стабилизационные" отключения электричества во избежание аварий, сообщает 17 октября пресс-служба одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову)
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обстрелами, в области переодически будут отключать свет, чтобы уменьшить дисбаланс.
Об отключениях компания предупреждает жилых массивов Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска (Каменского), Павлограда, Синельникова, Никополя, а также Царычанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского и Апостоловского районов.
Ранее в сети появилась информация об атаке дрона-камикадзе офиса "Укрэнерго" в Киеве, но ее на данный момент никто не подтвердил.
Также сообщается об обстреле энергетической инфраструктуры Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:29
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИУкраинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
 
НовостиДнепропетровскДнепропетровская областьэлектроэнергия
 
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