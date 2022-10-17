https://ukraina.ru/20221017/1039797807.html

В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти

В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти - 17.10.2022 Украина.ру

В Днепропетровской области новые отключения электричества – власти

В Днепропетровске (Днепре) и области пройдут "стабилизационные" отключения электричества во избежание аварий, сообщает 17 октября пресс-служба одной из крупнейших энергетических компаний Украины – ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову)

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

2022-10-17T11:33

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Об отключениях компания предупреждает жилых массивов Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска (Каменского), Павлограда, Синельникова, Никополя, а также Царычанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского и Апостоловского районов.Ранее в сети появилась информация об атаке дрона-камикадзе офиса "Укрэнерго" в Киеве, но ее на данный момент никто не подтвердил.Также сообщается об обстреле энергетической инфраструктуры Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

https://ukraina.ru/20221017/1039793165.html

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новости, днепропетровск, днепропетровская область, электроэнергия