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Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ

Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ - 17.10.2022 Украина.ру

Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве

2022-10-17T10:29

2022-10-17T10:29

2022-10-17T10:29

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беспилотник

спецоперация

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По данным СМИ, в этом офисе находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.Объекты другой ключевой энергетической компании Украины – ДТЭК и ее западного подразделения "Западэнерго" также были атакованы в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Данные об атаках на Западной Украине пока не сообщаются, но тревога объявлена по всей территории страны.Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве один из ударов пришелся на многоэтажный дом. Опубликовано видео.Журналистам издания AFP удалось вплотную заснять пролет и удары беспилотников.

https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html

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новости, киев, энергетика, удар, беспилотник, спецоперация