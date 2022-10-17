https://ukraina.ru/20221017/1039793165.html
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ - 17.10.2022 Украина.ру
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
2022-10-17T10:29
2022-10-17T10:29
2022-10-17T10:29
новости
киев
энергетика
удар
беспилотник
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039793375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dd3e7b1194ecafc11b2c8e57f9f8900.jpg.webp
По данным СМИ, в этом офисе находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.Объекты другой ключевой энергетической компании Украины – ДТЭК и ее западного подразделения "Западэнерго" также были атакованы в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Данные об атаках на Западной Украине пока не сообщаются, но тревога объявлена по всей территории страны.Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве один из ударов пришелся на многоэтажный дом. Опубликовано видео.Журналистам издания AFP удалось вплотную заснять пролет и удары беспилотников.
https://ukraina.ru/20221017/1039791429.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039793375_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c8a6bf902e554655cd04bd237d001f61.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, энергетика, удар, беспилотник, спецоперация
Новости, Киев, энергетика, удар, беспилотник, Спецоперация
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
По данным СМИ, в этом офисе находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.
Объекты другой ключевой энергетической компании Украины – ДТЭК и ее западного подразделения "Западэнерго" также были атакованы в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Данные об атаках на Западной Украине пока не сообщаются, но тревога объявлена по всей территории страны.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве один из ударов пришелся на многоэтажный дом. Опубликовано видео.
Журналистам издания AFP удалось вплотную заснять пролет и удары беспилотников.