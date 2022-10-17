Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ - 17.10.2022 Украина.ру
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Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ - 17.10.2022 Украина.ру
Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ
Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
2022-10-17T10:29
2022-10-17T10:29
новости
киев
энергетика
удар
беспилотник
спецоперация
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По данным СМИ, в этом офисе находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.Объекты другой ключевой энергетической компании Украины – ДТЭК и ее западного подразделения "Западэнерго" также были атакованы в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.Данные об атаках на Западной Украине пока не сообщаются, но тревога объявлена по всей территории страны.Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве один из ударов пришелся на многоэтажный дом. Опубликовано видео.Журналистам издания AFP удалось вплотную заснять пролет и удары беспилотников.
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новости, киев, энергетика, удар, беспилотник, спецоперация
Новости, Киев, энергетика, удар, беспилотник, Спецоперация

Дроны-камикадзе атаковали офис "Укрэнерго" в Киеве – СМИ

10:29 17.10.2022
 
© AFP / YASUYOSHI CHIBA
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP / YASUYOSHI CHIBA
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Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что один из дронов "Герань-2" 17 октября ударил по офису энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве
По данным СМИ, в этом офисе находится Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины.
Объекты другой ключевой энергетической компании Украины – ДТЭК и ее западного подразделения "Западэнерго" также были атакованы в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Данные об атаках на Западной Украине пока не сообщаются, но тревога объявлена по всей территории страны.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в Киеве один из ударов пришелся на многоэтажный дом. Опубликовано видео.
Журналистам издания AFP удалось вплотную заснять пролет и удары беспилотников.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
09:43
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