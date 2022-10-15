"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
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"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ
"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ - 15.10.2022 Украина.ру
"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ
Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Если, например, русские войска могут навредить ВСУ под Угледаром, надо вредить им под Угледаром. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T10:44
2022-10-15T10:44
новости
россия
всу
станция
бомбардировка
великая отечественная война
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.Неспроста во время Великой Отечественной войны постоянно говорили о борьбе за стратегическую инициативу, потому что это позволяет навязывать свою волю противнику, подчеркнул эксперт.Мы должны заставить врага раздергивать свои ударные группировки и срочно затыкать ими дыры. Пусть его резервы вступают в бой "с колес" и несут неоправданно высокие потери, уверен специалист.Удары по тылам, местам расположения и по частям на марше наносят самые ощутимые потери. Вычищать их из окопа – это самое последнее дело. Если у тебя есть возможность бить по Генштабу, надо бить по Генштабу, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, станция, бомбардировка, великая отечественная война
Новости, Россия, ВСУ, станция, бомбардировка, Великая Отечественная война

"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ

10:44 15.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Ни одна война не выигрывается пассивной обороной. Нам в любом случае надо действовать самим. Если, например, русские войска могут навредить ВСУ под Угледаром, надо вредить им под Угледаром. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 7 из 29 объектов энергосистемы Украины не было поражено, как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. По словам Путина, необходимости в более массированных атаках пока нет.
Неспроста во время Великой Отечественной войны постоянно говорили о борьбе за стратегическую инициативу, потому что это позволяет навязывать свою волю противнику, подчеркнул эксперт.
Мы должны заставить врага раздергивать свои ударные группировки и срочно затыкать ими дыры. Пусть его резервы вступают в бой "с колес" и несут неоправданно высокие потери, уверен специалист.
"У меня возник еще один хороший и интересный вопрос. Почему мы наносим мало ударов по эшелонам противника? Воинский эшелон – это благодарная цель. Бомбите их, черт возьми. Бомбите их на станциях и в зоне погрузки/разгрузки в их собственном тылу. Бомбите их на позициях, где они расслаблены и еще окопчиков не нарыли", - категоричен Норин.
Удары по тылам, местам расположения и по частям на марше наносят самые ощутимые потери. Вычищать их из окопа – это самое последнее дело. Если у тебя есть возможность бить по Генштабу, надо бить по Генштабу, заключил собеседник издания.
 
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