https://ukraina.ru/20221015/1039767076.html
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация - 15.10.2022 Украина.ру
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
Проведенной в России частичной мобилизацией никто не может быть однозначно доволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. В некоторых случаях мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T09:47
2022-10-15T09:47
2022-10-15T09:47
новости
россия
мобилизация
владимир путин
чечня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039021701_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c96e7324b1530509ac0a92a5f4be5327.jpg
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Глава государства призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом боевых действий в Чечне в качестве рядовых, потому что они в запасе, привел пример эксперт.Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039021701_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_345a47a4cef8ed589b8af636cdd3d7ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мобилизация, владимир путин, чечня
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
Проведенной в России частичной мобилизацией никто не может быть однозначно доволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. В некоторых случаях мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Глава государства призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.
В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом боевых действий в Чечне в качестве рядовых, потому что они в запасе, привел пример эксперт.
"В общем, бардака много, и никто за этот бардак не несет ответственности. Это скверно. У нас Госуслуги с набором добровольцев справляются гораздо лучше, чем военкоматы с набором мобилизованных", - подчеркнул Норин.
Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят, заключил собеседник издания.