https://ukraina.ru/20221015/1039767076.html

Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация

Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация - 15.10.2022 Украина.ру

Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация

Проведенной в России частичной мобилизацией никто не может быть однозначно доволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. В некоторых случаях мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T09:47

2022-10-15T09:47

2022-10-15T09:47

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россия

мобилизация

владимир путин

чечня

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Глава государства призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом боевых действий в Чечне в качестве рядовых, потому что они в запасе, привел пример эксперт.Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация, владимир путин, чечня