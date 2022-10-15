Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация - 15.10.2022 Украина.ру
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Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация - 15.10.2022 Украина.ру
Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
Проведенной в России частичной мобилизацией никто не может быть однозначно доволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. В некоторых случаях мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T09:47
2022-10-15T09:47
новости
россия
мобилизация
владимир путин
чечня
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Ранее президент России Владимир Путин сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Глава государства призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом боевых действий в Чечне в качестве рядовых, потому что они в запасе, привел пример эксперт.Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мобилизация, владимир путин, чечня
Новости, Россия, мобилизация, Владимир Путин, Чечня

Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация

09:47 15.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Проведенной в России частичной мобилизацией никто не может быть однозначно доволен. Мобилизация проводится с серьезными накладками и ошибками. В некоторых случаях мобилизованным не могут обеспечить нормальных условий службы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывали тех, кого не должны были. По его словам, многих высококлассных врачей, специалистов других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляли мотострелками. При этом добровольцев без повесток отправляли домой, так как у них якобы нет нужной военно-учетной специальности. Глава государства призвал без суеты разобраться с этой ситуацией.
В некоторых случаях людей возят в автобусах туда-сюда, а затем разгоняют по домам. Иногда призывают офицеров с опытом боевых действий в Чечне в качестве рядовых, потому что они в запасе, привел пример эксперт.
"В общем, бардака много, и никто за этот бардак не несет ответственности. Это скверно. У нас Госуслуги с набором добровольцев справляются гораздо лучше, чем военкоматы с набором мобилизованных", - подчеркнул Норин.
Хотелось бы верить, что это закончится серьезными оргвыводами, когда некомпетентных чиновников и офицеров повыгоняют, а систему набора существенно изменят, заключил собеседник издания.
 
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