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Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось
Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось
Когда Россия вводила войска в Сирию, все тоже ждали, что наши войска сейчас начнут гонять боевиков и за пару месяцев все решат. Но там тоже все тянулось достаточно долго, потому что за нашим противником стоит наш главный враг. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-15T09:25
2022-10-15T09:25
2022-10-15T09:25
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Генштаб ВС РФ свои планы никому не рассказывает. Никто не знает, к какой дате должны были, например, взять Николаев или освободить Славянск, отметил эксперт.По его словам, некоторые расчёты, которые были у нас в начале кампании, не сыграли. Но и расчеты противника не сыграли.Если у нас были задачи нанести стремительный удар, который не удался, то они рассчитывали, что весной у нас экономика рухнет и страну захлестнут антивоенные митинги, потому что все красивые планы существуют только на бумаге и корректируются в зависимости от действий противника, подчеркнул специалист.Для России и США ставки высоки. А для Украины ничего хорошего не будет. То, что возьмет Россия, будет восстанавливаться и развиваться. А то, что не возьмет, станет украинским Идлибом. Запад никогда не восстанавливал такие территории ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сирия, сша, украина
Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось
Когда Россия вводила войска в Сирию, все тоже ждали, что наши войска сейчас начнут гонять боевиков и за пару месяцев все решат. Но там тоже все тянулось достаточно долго, потому что за нашим противником стоит наш главный враг. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Генштаб ВС РФ свои планы никому не рассказывает. Никто не знает, к какой дате должны были, например, взять Николаев или освободить Славянск, отметил эксперт.
По его словам, некоторые расчёты, которые были у нас в начале кампании, не сыграли. Но и расчеты противника не сыграли.
Если у нас были задачи нанести стремительный удар, который не удался, то они рассчитывали, что весной у нас экономика рухнет и страну захлестнут антивоенные митинги, потому что все красивые планы существуют только на бумаге и корректируются в зависимости от действий противника, подчеркнул специалист.
"И мы, и они вынуждены планировать исходя из ситуации, сложившейся весной. И все прекрасно понимают, что это долговременное противостояние за общие контуры будущего миропорядка. Это не просто конфликт с нацистским режимом в Киеве. Если США тут уступят, то это похороны американской гегемонии. Если Россия не сможет, то это будет удар по стратегии, что мы строим свою страну, которая не подчиняется вашингтонскому диктату", - указал Рожин.
Для России и США ставки высоки. А для Украины ничего хорошего не будет. То, что возьмет Россия, будет восстанавливаться и развиваться. А то, что не возьмет, станет украинским Идлибом. Запад никогда не восстанавливал такие территории ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке, заключил собеседник издания.