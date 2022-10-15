https://ukraina.ru/20221015/1039766627.html

Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось

Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось

Когда Россия вводила войска в Сирию, все тоже ждали, что наши войска сейчас начнут гонять боевиков и за пару месяцев все решат. Но там тоже все тянулось достаточно долго, потому что за нашим противником стоит наш главный враг. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-15T09:25

2022-10-15T09:25

2022-10-15T09:25

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Генштаб ВС РФ свои планы никому не рассказывает. Никто не знает, к какой дате должны были, например, взять Николаев или освободить Славянск, отметил эксперт.По его словам, некоторые расчёты, которые были у нас в начале кампании, не сыграли. Но и расчеты противника не сыграли.Если у нас были задачи нанести стремительный удар, который не удался, то они рассчитывали, что весной у нас экономика рухнет и страну захлестнут антивоенные митинги, потому что все красивые планы существуют только на бумаге и корректируются в зависимости от действий противника, подчеркнул специалист.Для России и США ставки высоки. А для Украины ничего хорошего не будет. То, что возьмет Россия, будет восстанавливаться и развиваться. А то, что не возьмет, станет украинским Идлибом. Запад никогда не восстанавливал такие территории ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сирия, сша, украина