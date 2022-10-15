https://ukraina.ru/20221015/1039763904.html

"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении

"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении - 15.10.2022 Украина.ру

"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении

ВСУ выдохлись и потеряли много сил, они будут прощупывать оборону РФ в районе Полог и Гуляйполя, поэтому широкомасштабного наступления на запорожском направлении не будет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T04:07

2022-10-15T04:07

2022-10-15T04:07

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всу

запорожская область

наступление

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По его мнению, в Генштабе ВСУ понимают, что российские войска могут нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039651278.html

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2022

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новости, всу, запорожская область, наступление