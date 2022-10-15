"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении - 15.10.2022 Украина.ру
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"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении - 15.10.2022 Украина.ру
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
ВСУ выдохлись и потеряли много сил, они будут прощупывать оборону РФ в районе Полог и Гуляйполя, поэтому широкомасштабного наступления на запорожском направлении не будет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T04:07
2022-10-15T04:07
новости
всу
запорожская область
наступление
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По его мнению, в Генштабе ВСУ понимают, что российские войска могут нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039651278.html
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новости, всу, запорожская область, наступление
Новости, ВСУ, Запорожская область, наступление

"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении

04:07 15.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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ВСУ выдохлись и потеряли много сил, они будут прощупывать оборону РФ в районе Полог и Гуляйполя, поэтому широкомасштабного наступления на запорожском направлении не будет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, в Генштабе ВСУ понимают, что российские войска могут нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
04:15Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
04:07"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
04:00Евсеев объяснил смысл создания российско-белорусской войсковой группировки
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