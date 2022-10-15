https://ukraina.ru/20221015/1039763904.html
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении - 15.10.2022 Украина.ру
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
ВСУ выдохлись и потеряли много сил, они будут прощупывать оборону РФ в районе Полог и Гуляйполя, поэтому широкомасштабного наступления на запорожском направлении не будет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T04:07
2022-10-15T04:07
2022-10-15T04:07
новости
всу
запорожская область
наступление
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По его мнению, в Генштабе ВСУ понимают, что российские войска могут нанести удар с запорожского направления и рассечь их группировку.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039651278.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, запорожская область, наступление
Новости, ВСУ, Запорожская область, наступление
"Противник выдохся": Алехин рассказал, будет ли наступление ВСУ на запорожском направлении
ВСУ выдохлись и потеряли много сил, они будут прощупывать оборону РФ в районе Полог и Гуляйполя, поэтому широкомасштабного наступления на запорожском направлении не будет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру