Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной - 15.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
В районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
новости
всу
геннадий алехин
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По его мнению, российские войска смогут не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной.По его мнению, это произойдет не раньше ноября, "пока надо держаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039747796.html
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новости, всу, геннадий алехин, вс рф
Новости, ВСУ, Геннадий Алехин, ВС РФ

Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной

07:00 15.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ОТРК "Искандер М" в зоне проведения спецоперации
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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В районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
По его мнению, российские войска смогут не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной.
Мы туда подтянули резервы и устанавливаем опорные пункты. А когда нам удастся сдержать противника, в начале ноября туда подойдут новые подготовленные силы из числа мобилизованных, русская армия сможет перейти в контрнаступление и вести наступательные действия.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, это произойдет не раньше ноября, "пока надо держаться".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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07:00Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
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