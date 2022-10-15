https://ukraina.ru/20221015/1039761066.html

Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной

Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной - 15.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной

В районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-10-15T07:00

2022-10-15T07:00

2022-10-15T07:00

новости

всу

геннадий алехин

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/46/1034184681_0:111:3214:1919_1920x0_80_0_0_7d4aaee15677c85cac90fc6257dc044e.jpg

По его мнению, российские войска смогут не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной.По его мнению, это произойдет не раньше ноября, "пока надо держаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039747796.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, геннадий алехин, вс рф