https://ukraina.ru/20221015/1039761066.html
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной - 15.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
В районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
2022-10-15T07:00
новости
всу
геннадий алехин
вс рф
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По его мнению, российские войска смогут не допустить масштабного наступления ВСУ в районе Сватово и в районе Кременной.По его мнению, это произойдет не раньше ноября, "пока надо держаться".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039747796.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, геннадий алехин, вс рф
Новости, ВСУ, Геннадий Алехин, ВС РФ
Военный эксперт рассказал, будет ли наступление ВСУ в районе Сватово и Кременной
В районе Сватово и Кременной российские войска подтянули резервы и устанавливают опорные пункты, поэтому там не будет наступления ВСУ, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру