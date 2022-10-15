Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область

Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября Украинские военные продолжают обстрелы приграничных территорий России. Мобилизованных во Владимирской области отправили к месту службы. Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы. Американская компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине