Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область - 15.10.2022 Украина.ру
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Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область
Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область - 15.10.2022 Украина.ру
Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область
ВС РФ полностью находятся в Белгородской области, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-10-15T06:45
2022-10-15T06:45
новости
всу
харьковская область
белгородская область
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Он рассказал, что Севернее Харькова российские войска ушли с линии Казачья Лопань-Липцы.По его словам, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039732345.html
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новости, всу, харьковская область, белгородская область
Новости, ВСУ, Харьковская область, Белгородская область

Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область

06:45 15.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВС РФ полностью находятся в Белгородской области, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Севернее Харькова российские войска ушли с линии Казачья Лопань-Липцы.
Наши войска полностью находятся в Белгородской области. На юго-востоке после ухода из Балаклеи, Изюма и Купянска какие-то населенные пункты на границе Харьковской и Луганской областей мы держим.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Илон Маск
Вчера, 12:08
Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октябряУкраинские военные продолжают обстрелы приграничных территорий России. Мобилизованных во Владимирской области отправили к месту службы. Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы. Американская компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине
 
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