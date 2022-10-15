Алехин: после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
ВС РФ полностью находятся в Белгородской области, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Севернее Харькова российские войска ушли с линии Казачья Лопань-Липцы.
Наши войска полностью находятся в Белгородской области. На юго-востоке после ухода из Балаклеи, Изюма и Купянска какие-то населенные пункты на границе Харьковской и Луганской областей мы держим.
По его словам, после сентябрьских боев ВСУ на 90% контролируют Харьковскую область.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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