https://ukraina.ru/20221015/1039752883.html

День в истории. 15 октября: Польша получила Подолье и часть Волыни

День в истории. 15 октября: Польша получила Подолье и часть Волыни - 15.10.2022 Украина.ру

День в истории. 15 октября: Польша получила Подолье и часть Волыни

Украина.ру, 15.10.2022

2022-10-15T16:20

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2022-10-15T16:20

история

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В этот день в 1432 году в Гродно была подписана уния между Польшей и Литвой. По ней польский король получал Подолье и часть Волыни. Чтобы добиться этого, поляки инспирировали гражданскую войну в Литве.Королевство Польское и Великое княжество Литовское соперничали за Волынь и Подолье с 1340 года. Тогда после смерти последнего князя Галицко-Волынского Юрия II Тройденовича началась так называемая "война за галицко-волынское наследство", продолжавшаяся более полувека.Основная борьба велась за Волынь, поскольку Подолье (в Галицко-Волынской летописи – "Низовье") в XIII веке было разорено монголами, и более столетия находилось под властью ханов Золотой Орды. Лишь после 1363 года, вследствие битвы при Синих водах, в которой объединенные литовско-русские войска Великого князя литовского Ольгерда разгромили ордынцев, Подолье вошло в состав Великого княжества Литовского. Ольгерд оставил править на Подолье князей Кориатовичей, сыновей Кориата Гедиминовича.Волынь же к тому времени уже несколько раз переходила из рук в руки.В 1366 году, после очередного успешного наступления польских войск на Волынь, значительная часть этого региона отошла к Польше. Литовские князья Ольгерд, Кейстут и Любарт вынуждены были подписать соответствующий договор с польским королём Казимиром Великим. Кроме того, Литва окончательно отказалась от претензий на Галичину.Событиям 1366 года посвящена картина "Повторное занятие Руси" известного польского художника Яна Матейко из его пропагандистского цикла "История цивилизации в Польше".А вот Подолье было впервые потеряно Литвой невоенным путём.В 1377 году, когда после смерти Великого князя Ольгерда на престол Великого княжества Литовского взошёл его сын Ягайло, князья Кориатовичи не захотели признать верховенство нового Великого князя, и присягнули на верность королю Венгрии и Польши Людовику. Правда, судьба сыграла с ними злую шутку.14 августа 1385 года между Польшей и Великим княжеством Литовским была заключена Кревская уния.Соглашения предусматривали крещение Ягайло и литовцев в католическую веру и освобождение из литовского плена польских христиан, брак польской королевны Ядвиги и Ягайло, а также коронацию Ягайло как короля Польши. Коронация Ягайло – под именем Владислава II Ягелло – состоялась в марте 1386 года, и летом того же года Кориатовичи вынуждены были присягнуть ему уже как королю Польши.При этом именно Ягайло забил последний гвоздь в гроб Галицко-Волынского княжества.4 августа 1392 года он подписал со своим двоюродным братом, князем гродненским и трокским Витовтом, так называемое "Островское соглашение". По нему, в частности, Галичина, Холм и Белз отходили к Королевству Польскому, а Волынь, Луцк и Владимир-Волынский – к Великому княжеству Литовскому. То есть вся территория бывшего русского княжества была разделена между Польшей и Литвой.Кроме этого, Витовт был признан Великим князем литовским, а он взамен признал Ягайло, теперь носившего титул верховный князь литовский, своим сюзереном. Также Витовт пообещал, что после его смерти земли Великого княжества Литовского станут собственностью короля Польши. Скорее всего, именно поэтому в 1411 году Витовту было передано ещё и Подолье.Стоит отметить, что одновременно с Ягайло в католичество крестился и его младший брат Свидригайло, получивший имя Болеслав (которым практически не пользовался).В 1392-м он взбунтовался против короля: во-первых, из-за передачи Витовту престола Великого княжества Литовского, на который рассчитывал сам Свидригайло, а во-вторых – по причине конфликта за Витебск, бывший уделом его матери, княгини Ульяны Тверской, и отобранный старшим братом. Бунт закончился неудачно, в 1393-м войска Витовта разгромили силы Свидригайло, а сам он оказался в заточении в Кракове. Ставший на сторону Свидригайло князь Подольский Фёдор Кориатович вынужден был уехать в Венгрию.Но, в конце концов, братья помирились, и в 1399-м Свидригайло даже получил от короля Польши Подолье, которым правил до 1403 года.Свидригайло бунтовал против Ягайло и Витовта ещё не раз, пытался создавать против Витовта союзы с Москвой, Золотой Ордой и Тевтонским орденом, за что даже на пару лет оказался в заключении в Кременецком замке. Но в 1430 году мечта Свидригайло, наконец, осуществилась: после смерти Витовта он стал-таки Великим князем Литовским – после чего опять вошёл в конфликт с королём Польши.И дело было не только в том, что литовская знать провозгласила Свидригайло властелином Великого княжества Литовского без утверждения короля Польши, чего требовали унии между двумя государствами. Новый конфликт имел признаки этноконфессионального. Ведь, как отмечал позже историк и военный Алессандро Гваньини, послуживший и в Литве, и в Польше, Свидригайло "не воспринимал Литву, а только Русь".Одним из первых решений Свидригайло как Великого князя Литовского было предоставление равных прав католикам и православным. Его ориентация на православную русскую шляхту в попытках восстановить независимость Великого княжества Литовского обусловила недовольство как литовских феодалов-католиков, так и Польши.Польша решила воспользоваться нестабильностью в Литве, и ввела войска в Подолье. В ответ сторонники Свидригайло задержали в Вильне короля Польши, который приехал на похороны Витовта.Свидригайло приступил к созданию масштабной антипольской коалиции, развернув активную дипломатическую деятельность. Он начал переговоры с Тевтонским орденом, Священной Римской империей, Молдавским княжеством, Золотой Ордой и православной западнорусской знатью.В результате в июне 1431 года был заключён направленный против Польши союз с Тевтонским орденом, также Свидригайло заручился поддержкой Молдавского господаря, новгородцев и чешских таборитов. Разногласия между Литвой и Польшей были особенно выгодны крестоносцам, стремившимся к разрыву этого опасного для них союза.Польская сторона ответила на это созданием собственной партии в Великом княжестве Литовском, главой которой в качестве претендента на великокняжеский стол должен был стать князь Сигизмунд Кейстутович, брат Витовта.Первоначально он поддержал нового правителя и не мыслил о занятии трона. Но когда Свидригайло открыто проявил стремление разорвать предыдущие унии Литвы с Польшей, и вступил с ней в конфликт из-за Подолья, для Сигизмунда представился шанс.В подготовке заговора основную роль играли два польских посольства, отправленных в Литву 20 мая и 30 июля 1432 года соответственно. В их состав входили епископ куявский Ян и Вавржинец Заремба. Согласно польскому хронисту Длугошу, Вавржинец получил секретный приказ настроить против Свидригайло литовских князей, которые должны были скинуть Свидригайло и поставить на его место Сигизмунда.Противники Свидригайло действовали решительно.В ночь на 1 сентября 1432 года в Великом княжестве Литовском был совершён государственный переворот: на Свидригайло, на ночь остановившегося в Ошмянах, было совершено покушение. Отряд заговорщиков под руководством сына Сигизмунда Кейстутовича, Михаила Сигизмундовича, напал на Свидригайло и его свиту.Нападение было совершено при поддержке литовских шляхтичей, недовольных предоставлением православным равных прав с католиками. Хотя ранее они позиционировали себя как противники польского влияния, однако приняли непосредственное участие в организованном поляками перевороте.Свидригайло удалось бежать в Полоцк, который был тогда оплотом православия в Литве.Фактически Великое княжество Литовское разделилось на два лагеря: сторонников Сигизмунда (собственно Литва, Жемайтия, Подляшье, Гродно, Минск) и союзников Свидригайло (Полоцк, Витебск, Смоленск, Поднепровье, Волынь). В государстве началась гражданская война, которая с разной интенсивностью продолжалась до смерти князя Сигизмунда.В этой ситуации Ягайло решил ударить брата-бунтовщика в самое слабое место: 15 октября 1432 года король Польши по согласованию с Сигизмундом Кейстутовичем объявил об издании привилегии, уравнивавшей в правах православную знать с католической.Хотя эта привилегия так и не была подтверждена королём, и осталась лишь декларацией, пока 6 мая 1434 года Сигизмунд не издал документ с аналогичным содержанием от своего имени, она серьёзно повлияла на дальнейший ход конфликта в Литве.В тот же день, 15 октября 1432 года, в Гродно, Сигизмунд пошёл на заключение новой унии с Польшей.Согласно "Гродненской унии", Подолье признавалось частью Польши, а Волынь – пожизненным владением Сигизмунда (на таких же условиях Волынью владел и Витовт). Спорные волынские земли с замками Ратно, Ветлы, Лопатин и Городло отходили Польше. Все союзы и соглашения, ранее заключённые Свидригайло "во вред королевству", разрывались – в частности, союз с крестоносцами.Взамен польская сторона признавала Сигизмунда Великим князем Литовским.Несмотря на определенные уступки литовским боярам, например, допущение их к выборам Великого князя, "Гродненская уния" стала победой польской внешней политики, так как Великое княжество Литовское становилось фактически леном польской короны.Уния действовала до убийства сторонниками Свидригайло 25 марта 1440 году князя Сигизмунда Кейстутовичем.Тогда Свидригайло воспрянул духом, и 6 июня 1440 года в Тлумаче (ныне Тернопольская область) обнародовал акт, в котором провозглашал себя Великим князем литовским, но вассалом королевства Польского. Назревало новое столкновение сторонников и противников Свидригайло. Чтобы этого не случилось, на великокняжеский престол был приглашён Казимир, младший сын Ягайло.29 июня 1440 года Казимир был объявлен Великим князем Литовским (в 1447 он стал и королём Польши).Однако Свидригайло всё же удалось вернуться в Литву – правда, не в Вильно, а в Луцк.В январе 1442 года он был призван туда на княжение волынской знатью. Весной 1443 года Свидригайло признал верховенство короля Польши Казимира, а волынское княжество было оставлено за ним прижизненно. При этом именно он сохранил Волынь в составе Великого княжества Литовского ещё на сто с лишним лет, до самой Люблинской унии.Дело в том, что в конце 1451 года, когда самочувствие Свидригайло ухудшилось, польская знать потребовала от короля Казимира присоединить Волынь к Польше.В начале 1452 года волынская знать склонялась на польскую сторону, но Свидригайло заставил её присягнуть на верность Великому княжеству Литовскому. Важную роль в этом сыграли приглашённые князем на Волынь литовские отряды во главе с Радзивиллом Остиковичем, Юрием Ольшанским и пинским князем Юрием.Умер Свидригайло Ольгердович 10 февраля 1452 года в Луцком замке, построенном его дядей, Любартом Гедиминовичем.Тело князя перевезли в Вильно и похоронили в усыпальнице Великих князей Литовских, в крипте католического Виленского кафедрального собора, рядом с останками его соперников – Витовта и Сигизмунда Кейстутовичей.Но в современной Литве, которая по территории на порядок меньше Великого княжества Литовского, предпочитают не вспоминать о былых территориальных претензиях к нынешним союзникам по антирусскому фронту – Польше и Литве.

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Олег Хавич

история, средние века, xiv век, xv век, польша, литва, подолия, волынь